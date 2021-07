In Italia ci sono i “poteri forti”? Certo che ci sono.

Esiste una lobby, non più predominante ma ancora molto forte, della quale vorrei parlarvi oggi. Questa lobby ha cercato di colpire il PD finché era chiaramente alternativo al M5S (i sindaci sono sempre i più facili da colpire), ha appoggiato il tentativo populista-sovranista del Conte 1, osteggiando però Salvini, che cresceva troppo nei sondaggi. Poi si è buttata a capofitto sul Conte 2, soprattutto da quando si è consumata l’anelata separazione fra PD e Italia Viva.

A questa lobby, assai potente, è stata inflitta una sconfitta epocale, tremenda, all’inizio del 2021. Il loro front man Conte è stato sostituito a palazzo Chigi da uno più bravo di lui. La lobby ha resistito in tutti i modi, ma fortunatamente pur essendo potenti, sono degli incapaci. Oggi, dopo aver dovuto fingere di farselo piacere, si preparano a colpire.

Sergio Mattarella, Matteo Renzi e Mario Draghi hanno messo in sicurezza l’Italia, non solo nominando un generale esperto di logistica al posto di un faccendiere come commissario per l’emergenza Covid e il piano vaccinale, ma soprattutto garantendo almeno una fase di progettazione (per l’esecuzione non ci resta che sperare) del Recovery Plan fatta decentemente, e soprattutto lontana dalle zampe appiccicose della lobby medesima.

E’ una lobby ovviamente moto articolata, fatta da componenti in parte in competizione fra loro, ma in linea di massima ha delle matrici riconoscibili.

In politica internazionale, è in sostanza filo cinese. Ad un rapporto molto tiepido con l’atlantismo, corrisponde di solito una certa miopia sui crimini del regime di Pechino. e soprattutto ci sono molti rapporti personali, molti rapporti commerciali e molte provvigioni per “aprire strade” e vie della seta di vario ordine e grado.

In politica interna la lobby è fortemente giustizialista. Questa lobby agisce in modo da garantire l’assoluta irresponsabilità della magistratura, la sostanziale repressione del diritto di difesa e la parziale (parziale?) trasformazione dello stato di diritto in una sorta di demagogia giudiziaria.

Ancora in politica interna, alla lobby piace la spesa pubblica, soprattutto perché sa di poterla “intercettare”. Alla lobby piace Alitalia (che doveva essere fatta fallire da almeno un decennio) in mano pubblica. Piacciono i sussidi di tutti i tipi. Questa lobby gestisce (e sempre più vuole gestire) posti di lavoro, accesso a finanziamenti, bandi d gara. Le lobby costano.

Alla lobby piacciono abbastanza i temi caratterizzanti e non onerosi, nel senso che è disposta a non ostacolare (e in certi casi, meritoriamente, a favorire) una trasformazione sociale con più rispetto dei diritti individuali, almeno in alcun casi. Da un paio d’anni a questa parte (NON da prima, va detto) è disposta a non ostacolare il progresso dei diritti della comunità LGBTQ, e, almeno da quando ha rotto con il mondo “sovranista” (che poi è un’altra lobby, che vi credete), è disposta a non lasciar annegare in mare le migliaia di disperati migranti che cercano la sopravvivenza sulle nostre coste.

Però solo finché non costa niente. Perché business is business.

Nel mondo dell’informazione, questa lobby attrae “naturalmente” un mondo che campa di soldi statali, ed è per questo che per esempio in RAI (nomine ancora populist-sovraniste, ricordiamolo) è fortissima, e orienta con mano fermissima i programmi di punta, a partire da quella cloaca di Report. Anche La7 paga dazio; al suo editore (un parvenu, con la terra sotto le unghie e i cori da stadio che ancora lo accompagnano) è stato consentito di prendere il giornale del Salotto Buono, il Corrierone. Però deve pagare pegno: come editore deve ospitare giornalisti e opinionisti che per questa lobby lavorano: le centomila interviste a Casalino (che ricopre un grado piuttosto alto nella lobby) si spiegano così, non in altro modo.

Di questa lobby palesemente, chiaramente, fa parte buona parte della magistratura. Il partito delle procure e la corrente di Davigo soprattutto.

E’ un ircocervo tentacolare, non facile da tenere assieme. Qualche peso medio-basso, come Di Battista, è andato per la sua strada. La lotta feroce fra Grillo e Conte, per il controllo di uno dei polmoni di voti della lobby, anche va spiegata a questo modo. In sostanza, si è stabilito che il vecchio pazzo è poco controllabile, e deve cedere il controllo della sua creatura a Conte. Assai più affidabile, gestibile, e con l’anima dello scalatore. Il vecchio non è d’accordo e ha qualche freccia al suo arco. Per ora sono in una tregua armata. Staremo a vedere.

Un bel pezzo di PD, soprattutto il mondo ex dalemiano (e anche quello non ex) c’è dentro con mani, piedi, portafogli, riviste, fondazioni e tutto ciò di cui dispone, a partire dal candidato sindaco di Roma (Raggi è troppo incapace persino per la lobby, che pure è di bocca buona). Ma non è solo il mondo dalemiano. Anche i più controllabili, diciamo i “meno avveduti” del PD, danno una mano volentieri.

Mi viene in mente una certa senatrice ma non ne farò il nome.

Il bersaglio grosso è sempre quello. Palazzo Chigi. E i 200 e passa miliardi di euro da spendere nei prossimi anni. Ma Draghi non possono toccarlo per adesso. Troppo ben voluto in Europa. Troppo popolare. Ha troppe medaglie sul petto. E anche Draghi non è uno che la manda a dire.

Però la lobby è una bestia ferita, perché il colpo della sostituzione a Palazzo Chigi è stato terribile. E le bestie ferite, si sa, sono incarognite e pericolose.

Quindi un bel giorno, “di botto e senza senso”, si continua nella gloriosa tradizione del cercare di sporcare la fedina penale di Renzi. Un bersaglio assai più facile di Draghi e Mattarella. La “retorica del 2%” vuole che Renzi sia ininfluente. Evidentemente invece non è così. Non è ininfluente. E’ stato DETERMINANTE per il colpo terribile inferto alla lobby. E potrà ancora esserlo. Quindi si cerca di azzopparlo.

Sia chiaro, questa lobby non è mica l’unica. E sia chiaro anche questo, mica siamo sorpresi.

Diciamo, però, che affrontare la cronaca politica con un po’ di consapevolezza in più potrebbe aiutare.

Suggerisco di monitorare le mosse di Conte nei prossimi giorni, e di un altro dei suoi uomini fondamentali. Bonafede.

Il mio parere è che se Draghi resta in sella anche la prossima legislatura, li fa a pezzi. Ed è per questo che bisogna lavorare. Anche difendendo Renzi oggi.

Pure se non vi piace.

La storia del compenso “troppo alto” per il documentario puzza di marcio fin da qui.

Sappiate che la posta in gioco è questa.

In Italia ci sono i “poteri forti”? Certo che ci sono. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo