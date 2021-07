La lezione di Pannella:Per riformare la giustizia serve decisione, perché i magistrati si vendicheranno lo stesso

Renzi ha a sua volta creduto che per salvare la ghirba fosse opportuno lasciare quieta la piovra togata, tutt’al più inviandole qualche messaggio obliquo quando quella ha infilato un tentacolo in qualche pertugio associativo dei circoli nati intorno all’ex 41%: ma il comizio senatoriale che rivendicava il diritto dei politici di non farsi processare in piazza aveva il suono della recriminazione berlusconiana per l’assedio delle toghe rosse, un allarme che inopinatamente cessava quando il pericolo si allontanava dai cancelli di Arcore.

Oggi Renzi non ha più il potere di cui disponeva un tempo, e questo esaurimento si consuma sulla scorta del medesimo difetto riformatore, con una nuova indagine a suo carico che un’altra volta – et pour cause – fa seguito alla solita obliquità, quella che giusto qualche giorno prima lo aveva mandato a dire che «sta ragionando» sul firmare o no i referendum.

Ragionarci su anziché firmarli non ha impedito l’iniziativa giudiziaria ai suoi danni, ma firmarli anziché ragionarci su avrebbe dato segno, per quanto tardivo, di una consapevolezza: e cioè che per non stare sotto schiaffo non basta stare lontano da chi ha voglia di menare le mani, ma occorre fare in modo che le tenga giù.

A tacere del fatto – ma comprendiamo che è chiedere troppo – che dopotutto qualche rischio personale si può anche correre se il sacrificio è remunerato con l’acquisizione di riforme che servono a quelli che ti votano e non a quelli che ti processano. I quali, per altro e appunto, ti processano lo stesso. Te e la mamma, anche se poi il fatto non sussiste.