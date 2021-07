Renzi: leader Iv, ‘mi attaccano per non parlare delle mie idee, lo facciano tranquillamente’

“Se pensano di farmi parlare non di idee ma solo di alcune indagini che nascono e finiscono lo facciano, tranquillamente. Possono attaccarmi su quello che vogliono perché non vogliono parlare delle vere questioni, di un gruppo di persone che fa politica e cambia le cose”. Lo ha detto Matteo Renzi a Rtl 102.5 parlando dell’ultima inchiesta che lo riguarda.

Renzi, facciano tutte le indagini che vogliono, sono tranquillo.

Accerchiato dalle inchieste? “No, è solo naturale, fisiologico quando si pone attenzione sulla giustizia. Ma io sono tranquillo, non ho fatto nulla di illegale. La chiamano arroganza? Per me è solo serenità: facciano tutte le indagini che vogliono”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi ai microfoni di Rtl 102.5

Renzi: Sono indagato per la conferenza di Abu Dhabi

Emissione di fatture per operazioni inesistenti in relazione al compenso ricevuto per una conferenza ad Abu Dhabi. L’inchiesta sarebbe nata a seguito di una segnalazione della Uif, l’Unità di prevenzione antiriciclaggio.

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è indagato dalla procura di Firenze per emissione di fatture per operazioni inesistenti in relazione al compenso ricevuto per una conferenza ad Abu Dhabi. È lo stesso Renzi a darne notizia nel suo libro Controcorrente. Secondo quanto appreso poi da fonti investigative, Renzi sarebbe indagato in concorso con Carlo Torino, titolare di una società di Portici (Napoli), la Carlo Torino e associati, che avrebbe fatto da tramite per la ricezione del compenso. L’inchiesta sarebbe nata a seguito di una segnalazione della Uif, l’Unità di prevenzione antiriciclaggio, che avrebbe indicato movimenti di denaro poco chiari sul conto corrente della società del Napoletano. Sempre dalla procura di Firenze e in particolare dall’inchiesta sulla Fondazione Open, sarebbero partiti gli accertamenti da cui è nata l’inchiesta della procura di Roma per finanziamento illecito che vede indagati Renzi e Lucio Presta.

“Mia attività trasparente”

“Posso garantire che quel compenso, che appartiene alla mia sfera privata, lo uso per lamia vita privata: la mia attività politica è trasparente” ha poi detto Renzi a margine della presentazione del suo libro, assicurando “piena disponibilità ai magistrati romani a offrire tutte le spiegazioni e i chiarimenti che vogliono”.

“Da parte mia c’è totale tranquillità personale e nessuna rabbia istituzionale”, ha aggiunto Renzi, sostenendo che “tutto è perfettamente documentato, lecito, legittimo e regolare”, e dunque “quando i magistrati ci chiederanno conto, vedranno dalle carte che è tutto a posto. Sono assolutamente tranquillo, perché questa roba non sta né in cielo né in terra”. Secondo il fondatore di Italia Viva “il tempo è galantuomo: avete visto quanta roba ci hanno buttato addosso? Ricordate le banche? Quante vicende giudiziarie ci hanno buttato addosso nel 2016? Di Maio ha chiesto scusa per Uggetti: e la Guidi? La Paita? La Boschi?”.

Cuneo, assolta la madre di Renzi: Mai disperare in giustizia.

Laura Bovoli, madre dell’ex premier e leader di Italia viva, Matteo Renzi, è stata assolta dal tribunale di Cuneo. L’accusa era di concorso in bancarotta fraudolenta documentale di Direkta, una società cuneese fallita nel 2014. Secondo la procura, sarebbe stata emessa una nota di credito falso che avrebbe adulterato i conti di Direkta. Ma per il giudice “il fatto non sussiste”. Bovoli guidava l’Eventi6 di Rignano sull’Arno, in provincia di Firenze, un’azienda che si occupava della distribuzione di giornali e volantini, cliente di Direkta. “Non bisogna mai disperare nella giustizia, un giudice a Berlino si trova sempre”, è il commento a LaPresse dell’avvocato Federico Bagattini, legale della famiglia Renzi.

Matteo Renzi, non ci fu bancarotta fraudolenta. L’ex premier e figlio: “Colpa mia”

Svolta in uno dei processi che vedeva imputata Laura Bovoli, madre dell’ex premier e oggi leader di Italia Viva Matteo Renzi. La donna è stata trovata non colpevole di concorso in bancarotta fraudolenta di una società fallita nel 2012. Alla decisione dei giudici, è seguita la reazione del figlio tramite i social, dai quali chiede scusa alla madre. Matteo Renzi, assolta la madre per il caso Direkta Nei giorni in cui il figlio Matteo Renzi risulta indagato per finanziamenti illeciti e – si è appreso nelle scorse ore – per la presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti in relazione ad una conferenza di Abu Dhabi, arriva un’altra notizia di cronaca giudiziaria che riguarda la famiglia. La madre, Laura Bovoli, è stata assolta dall’accusa di concorso in bancarotta fraudolenta. Il processo in corso a Cuneo riguardava il caso della Direkta, società di volantinaggio per la grande distribuzione fallita quasi 10 anni fa. La madre di Renzi, in qualità di titolare della società Eventi6 che commissionava lavoro alla Direkta, era stata accusata di aver contribuito a falsificare la contabilità assieme al titolare Mirko Provenzano. A Laura Bovoli e il coimputato titolare di un’altra società, Paolo Buono, veniva contestata la complicità nell’emissione di fatture da parte della Direkta per quasi 80mila euro; un modo per abbattere il debito accumulato con le cooperative, alle quali avrebbe emesso note di credito attestanti pagamenti inferiori a quanto pattuito. Per i giudici, tuttavia, Laura Bovoli e Paolo Buono non erano coinvolti nella vicenda e il fatto non sussiste: per questo motivo la madre di Renzi e il coimputato sono stati assolti. Provenzano, riportano le fonti, aveva invece patteggiato un anno e otto mesi di carcere. Assolta la madre di Matteo Renzi, la reazione dell’ex premier e leader di IV A stretto giro dopo la decisione dei giudici, è arrivato tramite i social media un commento del figlio. Matteo Renzi ha scritto: “In tanti mi chiedono perché sulle questioni della giustizia non uso un tono più aggressivo. Per un motivo molto semplice. Io continuo nonostante tutto a credere nella giustizia. E nella verità. Per esempio oggi tutti i media sono scatenati sui miei avvisi di garanzia: sono curioso di capire quanto spazio verrà dato alla notizia di mia mamma OGGI ASSOLTA dopo anni di indagini e processi“. L’ex premier poi ha continuato: “Assolta dall’accusa di Bancarotta a Cuneo. Perché? Perché il fatto NON sussiste. La verità arriva, prima o poi. Tante sofferenze ma poi arriva. Continuino pure ad attaccarmi, io non mollo“. Infine, un pensiero per la stessa madre Laura Bovoli, rinviata a giudizio assieme al marito Tiziano Renzi per un altro caso di bancarotta: “Ti voglio bene, Mamma. Scusami se hai dovuto subire tutto questo per colpa mia”.

Renzi: leader Iv, ‘mi attaccano per non parlare delle mie idee, lo facciano tranquillamente’ ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo