Conte-Grillo, pappa e ciccia.Lo Statuto è lo stesso, la diarchia pure. I due sorridono, costretti ad amarsi

Mi hanno stufato, non ne posso piu di questi due imbroglioni.

L’immagine è talmente eloquente che commentarla sarebbe come sparare sulla croce rossa. Hanno aperto la famosa scatoletta di tonno , anche se potevano farlo a casa loro, e se la sono ‘magnata’ , contenitore incluso !

Lo chiamano il patto della spigola sì andata a male si sente puzza di pesce marcio lontano un miglio. Conte si potrà anche profumare e presentarsi elegante la puzza si sente comunque. E .Il popolo non sta più nella pelle, vuole leggere lo Satuto e la Carta dei Valori….State sereni cumpari. Come scrive il Financial Times, siamo un paese “delinquente”. La malvivenza dilaga….in GRULLANDIA.

Argomenta mi chiedono da GRULLANDIA!

Argomentare su cosa ? Su due simil-personaggi che per settimane si sono presi a ‘PESCI IN FACCIA’ facendo ridere mezz’Italia e che poi , riuniti al desco di Bibbona, gli stessi PESCI se li mangiano lische comprese ? C’è poco da argomentare su un’immagine che rivela l’ipocrisia TOTALE di un ex comico pluriomicida ed un avvocaticchio da cause perse. Auguri ! Tutti gli elementi per organizzare un tour europeo sullo stile delle antiche Commedie dell’Arte ci sono, a cominciare dalle maschere : il Grillo, il Conte dimezzato, Taverna, Fofo’ Bonafede, Dibba, Toninelli, Lezzi, addirittura Virginia Raggi. Un cast eccezionale di Comici a loro insaputa. Alla Corte di Bruxelles, il Grillo bastona il Conte. A Berlino, il Conte riempie il Grillo di legnate. Tour anche in Russia, da Putin, e in Cina, da Xi. E magari in Florida, da Trump. PS: Voi, nel villaggio di grullandia dove siete nati e cresciuti, dovevate essere di gran lunga il più intelligenti. Un piccolo appunto : con il cazzaro verde i vostri adorati grilli sono stati alleati di governo. Comunque, non è che si debba scegliere tra le due parti. Meglio se scomparite entrambe.

Poi scusate ma il caro Conte entra come leader del M5S senza mai neppure essere stato iscritto nel M5S,.. di cosa stiamo parlando? penso anch’io che smuoverlo dalla Politica sarà impossibile, ma quando gli ricapita un altro colpo di c. del genere?!? Se avesse avuto una dignità, dopo le parole del comico pregiudicato avrebbe escluso ogni tipo di accordo.

Poi tutta la certezza che tutti i votanti del M5S vogliono Conte come Leader da dove arriva? Non mi risulta che sia stata fatta una votazione… a gia’ ma adesso confrontarsi con la base non e’ piu’ d’obbligo.Come si dice, il GRULLO PADRONE. E trattandosi delle parole di un comico pregiudicato, non è il caso di prenderle troppo sul serio. Avete criticato Grillo per anni, e ora invece le sue parole diventano un punto di riferimento.Decidetevi, o è un comico pregiudicato, o è uno statista a cui prestare attenzione e credibilità.

Tertium non datur

Nel merito c’è che Conte è il più grande arrampicatore sociale che si sia mai visto in Politica. L’altro giorno sentivo il commento di una votante M5S: criticava Calenda – non nel merito – ma perché “viene da una famiglia ricca”. Invece Conte che si è scelto come compagna la proprietaria di uno dei più grandi alberghi di Roma, lui no, lo ha fatto per il bene del popolo.

Per me la ricchezza non è mai stata un “difetto”, ho sempre lavorato molto per raggiungerla senza elemosine da parte degli altri. Per quelli secondo cui lo è, servirebbe un corso di coerenza.

Nella politica della setta di GRULLANDIA , l’onestà, è quanto di più deleterio ci possa essere. Tutte le opportunità ti vengono precluse e cosa loro! … in questa politica devi avere pelo e carenza di scrupoli… esattamente come il tuo avversario! E! Qui non si sta parlando dei piani alti dove non si conosce il nome degli sceneggiatori… qui siamo tra le “ballerine di fila” mentre Giggino of di of maio e’ onesto piazzando tutti i suoi amici??? Giarrusso che prende soldi dalle lobby e onesto??? La sindaca di Torino con due condanne ancora li ONESTA???? la ministra TRENTA…con appartamento in centro a Roma CHE non voleva lasciare..SPARIRETE ECCOME CHE SPARIRETE

