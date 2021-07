DAVIGO SHOCK: ERRORE ITALIANO VOLER ASPETTARE LE SENTENZE! RENZI: FA PAURA.

Davigo è affetto da delirio di onnipotenza come del resto molti suoi colleghi ma lui è il più pericoloso di tutti soprattutto perché manca di etica e imparzialità… Si crede Dio ma non lo è.

Ma scusate, in quale Paese del mondo un Magistrato si permette di dare un giudizio su un Politico?

Se fossimo in Paese normale cacceremmo di corsa il dottor Davigo.Fa paura…perché è più onesto più bravo con la coscienza pulita si vince sempre anche dopo tanto tempo.

Per questo esaltato il CSM sta andando avanti sui documenti riservati fatti mandare dalla sua segretaria al fatto quotidiano ,l incontro col pres commissione della giustizia facendole vedere in un sottoscala quelloche lui voleva ,non l anno arrestato ancora.È arrivato il momento di dire basta !Chiunque tollera o tace su questo porcilaio è complice ed è indegno di un paese democratico .



IL primo partito a tacere è non a caso il PD certamente è complice ma il sospetto che è anche il mandande è leggittimo .



Qui non è se essere Renziani o anti Renziani , qui e stabilire se siamo un paese

democratico e garantista , o se siamo un paese fascista .

In nessun paese dell’Europa occidentale succede quello che sta succedendo

in Italia , e ora che tutti i veri democratici di qualsiasi orientamento politico dicono basta.

Chi tace è complice.

ASSOLTA la Mamma di Matteo Renzi dall’accusa di Bancarotta a Cuneo,PERCHÉ? il fatto

NON È STATO COMMESSO! Basta giudici politicizzati come Davigo.

Ne va della credibilità della maggioranza dei magistrati,che con onore fanno il proprio lavoro..

Ma guardate questa Italia ingiusta quando i genitori di Renzi furono arrestati uno scandalo tutti titoli dei giornale davano la notizia oggi che si afferma che il fatto non sussiste nessuno ne ha parlato oggi si parla del figlio perché indagato ma io dico che questo fa schifo ma mi sapete dire chi ridá la dignità a queste persone ! Auguro che a chi fa queste indecenze ci sia la giustizia finché non saranno punite lo rifaranno sempre e io credo che persone oneste non si meritano questa gogna che i maledetti odiatori mettono in campo ,e una vergogna che non si prenda atto di quello che stà succedendo.



DAVIGO SHOCK: ERRORE ITALIANO VOLER ASPETTARE LE SENTENZE! RENZI: FA PAURA. ultima modifica: da

