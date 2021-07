Rivediamo insieme Matteo Renzi al TG2 Post di ieri sera!

“Quando uno è tranquillo non ha che aspettare. In questa vicenda siamo di fronte ad una cosa semplice, non c’è alcun finanziamento illecito, c’è un’attività privata, il codice penale è stato rispettato e abbiamo dato ai magistrati disponibilità.

Mi dispiace che questa notizia sia uscita da un giornalista quando uscivano le agenzie sul Csm, quando si parla della giustizia accade questo.

Ieri è arrivata una notizia bella, mia mamma è stata assolta in un’altra inchiesta a Cuneo. Bisogna avere fiducia nella giustizia, pieno rispetto, se però la prossima volta l’avviso di garanzia tramite giornalisti me lo mandano nella forma consueta sarei più contento.”

Renzi: leader Iv, ‘nulla da temere su incontro con Mancini all’autogrill’

“L’incontro con Mancini all’autogrill? Chi è che improvvisamente riesce a registrare uno strano incontro. Io non nulla da temere, mi piacerebbe discutere delle questioni vere del Paese. D’ora in poi mai più all’autogrill, solo in stazione…”. Così Matteo Renzi a Tg2 Post.

Renzi, ‘con Letta punti di vista diversi ma lo rispetto’

“Con Letta abbiamo alcuni punti di vista diversi, non condivido sue posizioni sulla tasse ma lo rispetto, credo che se continuerà con il muro contro muro sul ddl Zan, sarà lui ad affossarlo”. Così Matteo Renzi a Tg2 Post.

Renzi, ‘bene pace Grillo-Conte, l’importante è che a p. Chigi ci sia Draghi’

“Vedere Conte parlare con Grillo penso sia positivo per M5S. Non so se è il patto della spigola o del carciofo, so solo che due settimane fa” le cose stavano diversamente, ma “quando scoppia la pace, sono sempre contento. Quello che per me è importante è che al governo non ci sia Conte ma Draghi”. Così Matteo Renzi a Tg2 Post.

Renzi: “Non ci siamo avvicinati alla Lega, è Pd che è come il M5s”

Italia Viva vicina alla Lega? “Assolutamente no, è il Pd che sta diventando la stessa cosa del M5s”. Lo ha detto Matteo Renzi, aggiungendo: “Io con Salvini ci litigo da sempre, ce ne siamo dette di tutti i colori. Sul ddl Zan non sono vicino a Salvini, sono vicino a tanti ragazzi che possono avere una legge contro i crimini di odio. Qui bisogna trovare i voti, io preferisco un uovo oggi piuttosto di una gallina che non arriverà mai”.

Renzi, ‘chiederemo a Draghi di rimettere in piedi ‘Italia Sicura”

“Oltre al dolore per le vittime, la vicenda è drammatica per gestione territorio rimetere in piedi ‘Italia Sicura’ contro il dissesto idrogeologico, lo chiederemo al presidente Draghi. Io credo che questa vicenda avrà anche conseguenze politiche in Germania a due mesi dalle elezioni”. Così Matteo Renzi a Tg2 Post.

