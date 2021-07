CI RISIAMO DI NUOVO DOVE STA IL REATO?

Forza Renzi siamo alle solite( si direbbe). Ma quanto ti costa essere una persona per bene…. ormai si é capovolta la situazione in politica, i truffaldini la fanno franca e querelano le persone oneste per distrarre l’attenzione dai loro imbrogli. Vergognatevi siete un avanzo della società col potere di procurare ostacoli a gli onesti. E chi potrebbe fermarli non fà niente. LA GIUSTIZIA DOV’È. Non é che gli si può Augurare la giustizia Divina in anticipo.