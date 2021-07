Davigo indagato….. Perché per alcuni, troppi, il vero problema è l’effetto e non la causa…

Sto ridendo a lacrime, immaginando voi del Fatto disperati e costretti a mettere un articoletto (dovreste metterlo più in fondo, se no qualcuno lo nota) col vostro campione indagato. Seguendo le sue teorie possiamo dire che è colpevole e se si salva non sarà innocente ma solo un colpevole che l’ha fatta franca. Siete comici, grazie di esistere ! Certo per voi, l’articolo è in una buona posizione, ma converrete che se si fosse trattato di Renzi o Salvini ci sarebbe stato un articolo a tutta pagina? Immagino che per voi sia facile controllare dato che havete un abbonamento digital: andate indietro di quattro o cinque giorni e vedrete che taglio ha dato il FALSO QUOTIDIANO sulla notizia delle indagini su Renzi per un presunto finanziamento illecito. Non si tratta di difendere o accusare Renzi o Davigo (per me è sempre prioritaria la presunzione d’innocenza), ma di constatare come il FALSO QUOTIDIANO non si distingue affatto dai “giornaloni” :usa due pesi e due misure a dipendenza della convenienza politica.

“Non ci sono innocenti, solo colpevoli non ancora scoperti”. “La carcerazione degli innocenti all’inizio dei processi non é ingiusta, é automatica”. Il piú grande magistrato vivente secondo il FQ diceva questo. Perché il FQ non lo invoca a gran voce? Non esistono innocenti, ma solo colpevoli non ancora scoperti (P. Davigo). La legge prevede atti formali, e Davigo fa vedere atti coperti da segreto a chi gli pare (compreso, chissà perché, un parlamentare: Nicola Morra), mentre la sua ex segretaria li spedisce ai giornali. Un quadretto veramente edificante!

I MAGISTRATI «Noi facciamo i magistrati e dobbiamo essere i primi a rispettare le regole. Anche a me è capitato più volte di trovarmi in situazioni molto delicate e molto coinvolgenti, quando facevo le indagini, anche in relazione a problemi con altri miei colleghi dell’ufficio. Ma io ho sempre formalizzato. Se le cose stanno come vengono descritte, quello che mi fa specie è che non siano state formalizzate con atto scritto la trasmissione dei verbali, la loro ricezione e neanche la loro circolazione. Siamo addirittura arrivati al punto che il contenuto di questi verbali, senza che nessuno avesse messo per iscritto nulla, circolasse all’interno del Csm e anche all’esterno». Se Davigo non voleva che un probabile reato venisse insabbiato, come sostenete voi di GRULLANDIA, poteva trasmettere formalmente i verbali secretati. invece non l’ha fatto. ne ha parlato con alcuni colleghi e la cosa sarebbe rimasta “inter nos” se non fossero intervenuti.

Ma com’e’ che che se indagano Renzi stappate lo champagne e se indagano Davigo “Vergognaaa !!! Poteri fortiii !!! Massoneria !!!”. Che spasso leggervi. Che fortuna per Davigo !! Al tempo dei veri 5 stelle gli avrebbero già tolto il diritto di voto attivo e passivo e Di maio avrebbe scomodato gli inciuci della magistratura e del quirinale…Meno male il movimento 5 stelle non c’è più !! ricordate che “per espressa circolare del Csm, non è opponibile al Csm” Questo passaggio rende bene l’idea delle inclinazioni autocratiche e finanche golpiste che ha assunto il csm sotto l’influenza di personaggi opachi come quello in questione.

GENTE DI GRULLANDIA ORA DITE “Siamo certi che il dott. Davigo non si farà impressionare da questa minaccia travestita da inchiesta giudiziaria” Io, invece, sono certo che se avreste letto la vostra stessa, identica frase scritta da qualcun altro ma col nome di Renzi al posto del dr. Davigo, voi avreste ricoperto di improperi l’incauto commentatore. Ma purtroppo ci sono molti commentatori di GRULLANDIA che non riescono nemmeno a distinguere tra governo e magistratura , tra indagini e sentenze. Subito a pontificare e a giudicare. Facendo il gioco dei mass media che alla fin fine si ergono a primi avvocati, pm, giudici . Io non farò lo stesso con voi. perché: “Se dovessimo usare stesso metro di giudizio di Davigo e di voi giustizialisti (‘non esistono innocenti, solo colpevoli non ancora scoperti’), dovremmo considerarlo già condannato. Ma noi crediamo nella Costituzione, nell’art. 27, nella civiltà giuridica che rappresenta. Diversi da loro”. Così il presidente di Iv, Ettore Rosato, su twitter.

Ma in qualsiasi modo vada la vicenda dimostra che la magistratura in Italia è un potere “al di sopra di tutto” che può decidere le sorti del paese a discapito di qualsiasi governo e senza dover rendere conto a nessuno se non a se stessa.