Giusta conclusione ,ma il nuovo pd ormai e’perso nelle nebbie dei 5s ,anche se leggono questo discorso non si muovono perché non hanno qualità ne dirigenziali ne politiche ,non possono che andare a rimorchio del cantante del momento o dei 5s per far numero

L’ESTREMISMO, MALATTIA INFANTILE DEL MASSIMALISMO.

La legge istitutiva del divorzio, fu approvata definitivamente dalla Camera Il 1 dicembre 1970 con 319 sì e 286 no.

Nella versione originaria si poteva divorziare dopo cinque anni di separazione legale, cosa che non fece piacere a molti, ma successivamente la legge fu cambiata diverse volte, introducendo miglioramenti fino al 2020, come il divorzio breve in sei mesi se c’è accordo, in un anno in caso contrario.

La legge che regola l’aborto, la n. 194 del 22 maggio 1978, viene approvata dopo sette anni, con 308 favorevoli e 275 contrari. A sorpresa, nello scrutinio segreto, si calcola che almeno una trentina di deputati contrari si schierano a favore, consentendo l’approvazione della legge che sulla carta aveva un margine esiguo.

Questo cambio dal no al sì fu favorito dal compromesso che inserì l’obiezione di coscienza per i medici, una misura assai discussa e discutibile ancora oggi per l’uso ostruzionistico che alcuni ne fanno, non per motivi ideali, ma per convenienza di carriera.

Tuttavia la legge ha funzionato nel suo presupposto di sconfiggere l’aborto clandestino e l’interruzione volontaria della gravidanza come mezzo di contraccezione considerando che gli interventi, in sicurezza, furono circa 235mila nel 1982, anno di picco, e poco più di 76mila attualmente.

La legge sulle Unioni Civili fu approvata con 369 voti contro 193 contrari, dopo che il PdC Renzi ci aveva posto la richiesta di fiducia.

Anche in questo caso l’opposizione di centrodestra si divise e una parte approvò la legge avendo concordato con la maggioranza di non prevedere la stepchild adoption.

Si tratta di tre leggi imperfette, ma che hanno dato nuovi diritti e hanno costituito vere svolte civili nella nostra storia.

Questo è stato possibile perché in tutti e tre i casi le forze riformatrici hanno saputo fare politica con intelligenza e concretezza, non cedendo né all’opposizione, frontale e dura, della destra, ma neanche alle spinte massimaliste che venivano dal proprio interno e che spingevano per non accettare alcun compromesso.

Ma allora nel campo progressista c’era una sinistra riformista che sapeva dirigere lo Stato e la società puntando a miglioramenti concreti, riuscendo a dividere il campo contrario accettando compromessi utili e contenendo le spinte massimaliste che tentavano di ricattarla.

Oggi quella capacità si è persa e questo è uno degli elementi di mutazione negativa della sinistra che contribuiscono al degrado della politica.

Ormai il populismo è entrato dentro di loro, che stanno lasciando campo libero alla destra, dato che – alla fin fine – la “ggente” preferisce votare gli originali piuttosto che i loro succedanei incapaci.

MI VIENE DA PIANGERE. Un ex coordinatore di circolo PD, incredulo e sgomento

