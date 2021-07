Qui ci vorrebbe un economista aziendale multinazionale con gli “attributi” …

ORA Premesso che non sono pregiudizialmente ostile a misure che tendano ad impedire comportamenti corsari da parte di investitori esteri, suggerirei (specialmente a bicicLETTA…) di NON prendere decisioni estemporanee sull’onda dell’emozione suscitata dai licenziamenti di questi giorni: il rischio è di vanificare gli sforzi fatti per attrarre capitali stranieri, senza poi magari, di fatto, riuscire a trattenere chi comunque qui aveva provato ad investire.

PS: Per le medie imprese che decidono di andare a delocalizzare nell’europa dell’Est, dopo aver ricevuto un sostanzioso aiuto economico dal governo, vedi Whirpool, 24 milioni di euro in cinque anni, la risposta adeguata a questi furboni deve essere dura e semplice. Rimborso con gli interessi del denaro ricevuto, nazionalizzazione dell’impianto che diviene proprietà dello Stato, con nuovi progetti in una formula di cogestione tra personale e Stato. Egregi signori, continuare la produzionedi numerosi prodotti non è poi così complicato come si vuol far credere, soprattutto con lo know how del personale in servizio ed il Ministero dello sviluppo economico. Oggi assistiamo al fallimento di salvaguardia dell’impresa, anche grazie alla complicità di un sindacato senza idee innovative e che per il quale l’unica alternativa rimane la CIG, ed allo spreco di denaro pubblico. Dopo aver regalato a questi signori 24 milioni di euro per l’impianto di Napoli, ci dovremmo caricare di ulteriori sostegni ai lavoratori, giusti, ci mancherebbe, scialacquando per un certo tempo risorse economiche che per questo personale avrà prima o dopo una fine. Ma secondo voi, con 24 milioni di euro, in Italia non saremmo in grado di mettere su un nuovo impianto per costruire uno stabilimento per produrre beni di largo consumo quali gli elettrodomestici ? Vanno rivisti numerosi parametri ed in casi come questo, di crisi conclamata, e chiusura, soprattutto il costo del lavoro. Sacrifici per tutti quando si tratta di poter continuare a vivere o sopravvivere. Altro che CIG con tempo limitato e lo spettro di finire disoccupati !