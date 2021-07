Quando una persona sa fare politica ed ha una preparazione eccellente in genere è temuto ma anche rispettato ed elogiato.Cosa che a Renzi non tocca così ha deciso la stragrande popolazione italica nonché i codazzi partitici.

Perché sono dei mediocri e Renzi l’unico vero politico con idee,strategia e conoscenza delle tecniche parlamentari. Senza una stampa compiacente questo pd sparirebbe. Da conte o morte a Zan o morte, non si accorge che il morto, politicamente, è lui.. . . Finché Renzi avrà di fronte ominicchi e donnicciole inetti e incompetenti come gli attuali vertici del PD, per non parlare dei Cinquestelle, avrà vita facile perché lui fa politica, gli altri balbettano vuoti e stantii slogan nei quali manco ci credono…Il loro problema è che trovare idee e proposte degne nel contenitore PD è veramente dura …e allora le azioni di contrasto si fanno sulla base dell’acrimonia e dell”invidia ..quando non anche ricorrendo alla complicità di certi magistrati…Letta! Nel 2013 lo mandano a casa i dirigenti Pd in grande maggioranza, e poi lo riprendono per far piacere a Dalema e Bettini per comandarlo come gli pare!! ma arrivera un altro, stai sereno,tempo al tempo.



PS:La lega e la destra di Meloni esiste grazie a questa sinistra preistorica del pd che pensa solo a conservare qualche poltrona ed ai grillini che sono il vuoto assoluto di intelligenza, capacità e volontà. Sono sempre stato di sinistra ma quando vedo questa sinistra mi viene voglia di guardare a destra anche se poi alla fine sono i peggiori.



RENZI IL NEMICO N°1 DEL PD. Il PD di LETTA e diventato grillino INCOMPETENTE E RANCOROSO… Tira dritto Matteo,il tempo è sempre galantuomo e sarai ripagato con gli interessi. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo