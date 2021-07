Renzi: “No Vax in zona rossa. Green pass?n Ha ragione Macron, non Salvini

“Chiediamo al governo di avere una strategia simile a quella di Macron. Chi ha gli anticorpi entra ovunque, chi non ha gli anticorpi deve subire limitazioni”. Il leader di Italia Viva ha le idee chiare sul green pass obbligatorio alla francese.

Io penso che il modello francese rispettosamente tuteli chi ha scelto di non vaccinarsi, altresì consenta ai vaccinati una (quasi) normalità. Ritengo prioritario evitare un altro lockdown per “colpa” dei resistenti al vaccino. La sacrosanta libertà dei singoli, finisce quando inizia quella collettiva. Questa pandemia è una guerra (causata dalla Cina) ed in guerra servono regole, leggi e comportamenti coerenti!

Sul Green pass “io penso che abbia ragione Macron, non Salvini. Siccome i contagi aumenteranno, bisogna guardare la realta’: se siamo vaccinati anche l’aumento dei contagi non produce l’aumento delle ospedalizzazioni e dei decessi”. A dirlo è il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervistato da Sky Tg24. Parlando invece di tutte quelle persone che ancora non si vogliono vaccinare contro il Covid, i coddetti No Vax, “o facciamo le zone rosse di nuovo per tutti o in zona rossa ci metti chi non si vuole vaccinare”. Per quanto riguarda il suo vaccino, invece, Renzi ha dichiarato che”sono prenotato e vado a farlo al Mandela Forum a Firenze, senza nessuna scorciatoia. Nelle prossime ore faro’ la prima dose del vaccino e ad agosto la seconda dose”.

Renzi: "No Vax in zona rossa. Green pass? Ha ragione Macron, non Salvini"

