Alla “normalizzazione dei 5 stelle” ci credevano e ci credono solo i dirigenti del PD (bettini, zingaretti, letta e compagnia) e i giornalisti di repubblica,e FALSO QUOTIDIANO

Conte è stato nominato da Grillo, si è affidato a Di Maio per la politica intelligente, ha avuto come illuminato maestro di conferenze Casalino, ha seguito i consigli di Taverna per i rapporti con il parlamento, ha chiesto consulenza a Barbara Lezzi per i problemi economici, ha subito i giudizi di incapacità da parte del padrone, Grillo, non ha capito gli insulti e gli sberleffi che il padrone, Grillo, gli ha rivolto. Questo è il suo reale curriculum politico. Oggi si erge a difensore dei valori del m5s, quali che siano, perchè in realta a Conte non frega nulla del partito, ha assaggiato la torta del potere e non vuole mollarla.