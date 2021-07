Bellanova: “Ripristinare subito Italia Sicura e Casa Italia”

Davanti alla situazione drammatica e allo scioccante numero di morti che la #Germania, ma anche il Belgio, si trovano a dover vivere, esprimiamo la nostra vicinanza e un profondo cordoglio. Allo stesso tempo, però, si pone la necessità di un cambio di strategia nel contrasto al #dissestoidrogeologico sia in Italia che in Europa.

Dal punto di vista idrogeologico l’Italia è un paese molto fragile e complesso. Lo dicono le innumerevoli frane, incidenti, alluvioni che il nostro Paese si trova ad affrontare ogni anno, spesso con dei morti. Bisogna fare il possibile, subito, per prevenire.In che modo?

Per quanto riguarda le risorse, con il Pnrr sono stati stanziati dei fondi a questo scopo. Si tratta di 8,3 miliardi. Una cifra non enorme, certo, ma una buona base di partenza.

Perché l’utilizzo di queste risorse sia efficace è indispensabile però migliorare gli strumenti contro il dissesto idrogeologico. E quindi, da un lato estendere il modello commissariale adottato a Genova, dove i lavori di tombinamento dei corsi d’acqua, sono già in fase avanzata.

Dall’altro, ripristinare l’unità di missione contro il dissesto idrogeologico prevista da #ItaliaSicura durante il governo Renzi e poi smantellata dal governo Conte.

Solo così potremo mettere al riparo il nostro Paese da una catastrofe come quella tedesca. E visto che si tratta di un pericolo che può essere scongiurato, lavoriamo da subito per mettere l’Italia al sicuro. Farsi trovare impreparati sarebbe un errore imperdonabile.

Raffaella Paita

Così Teresa Bellanova, Presidente di Italia Viva, Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.

“Dissesto idrogeologico, emergenza ambientale, difesa e messa in sicurezza del suolo: era questo il raggio d’azione della Struttura di Missione Italia Sicura che il Governo Renzi aveva fortemente voluto e il Governo Conte colpevolmente cancellato.

Le immagini drammatiche e terribili che arrivano dalla Germania e dal Belgio travolte da alluvioni e allagamenti fanno comprendere come fosse giusta quell’intuizione e quanto sia necessario ripristinare senza perdere tempo quell’Unità di Missione contro il Dissesto e Casa Italia, mettendo a valore in questa direzione le risorse del PNRR per tutela del suolo, contrasto al dissesto idrogeologico e al cambiamento climatico. Azioni non più rinviabili.

Lo impone la frequenza con cui gli eventi catastrofali si abbattono sui nostri territori, provocando danni e disagi gravissimi per tutti i cittadini.

Lavorare per prevenire e mitigare gli effetti del mutamento climatico, assicurando la tutela dei territori e garantendo sicurezza a tutte le comunità significa dotarsi della strategia necessaria e delle strutture atte a garantirla con una gestione mirata e sapiente delle risorse. Bisogna farlo e bisogna farlo adesso”.

