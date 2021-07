Dice #Renzi nel suo libro”.Nel caso di Del Rio, la pena supera il disprezzo, perché penso che quando la mattina si guarda allo specchio non resista alla tentazione di sputarsi in faccia.

Mi hanno deluso in tanti.Una persona mi ha deluso più delle altre: Graziano Del Rio.

Mi ha colpito che abbia detto “lasciate Matteo e venite con noi”, non me lo aspettavo da lui, da tutti, ma non da lui, è stata una ferita con una cicatrice grande e gliel’ho detto”.

Dice #Renzi nel suo libro”… quel #DelRio che avevo voluto come fratello maggiore a Palazzo Chigi e che mi aggredisce per primo,spiegando la tattica privatamente ai parlamentari e pubblicamente sui giornali:abbandonino il capo,dipinto come un pazzo irresponsabile e si mettano a votare per il #Conteter…..L’alternativa? Le elezioni….Notare questo passaggio: o venite con noi o andiamo a votare e perdete il posto.Fine psicologia o ricatto da tre soldi? Che bluff!….Il #Pd potrebbe avere la grande occasione e richiamare tutti al tavolo,fare un nuovo programma e ripartire.Fare politica insomma.Invece,No: si piega alla strategia del #ConteCasalino.E chi interpreta questa strategia?#DelRio,quello più credibile per parlare ai MIEI parlamentari.Ammazzate Renzi e venite con noi,insomma,è l’appello esplicito.#Detto per primo da quello che a Palazzo Chigi condivideva con me tutti i giorni anche i pensieri . #Detto da quello che per mesi mi ha parlato male di Conte definendolo con epiteti irripetibili….#Detto da quello che una volta utilizzato dalla Ditta per lanciare l’appello viene immediatamente rimosso senza troppe gentilezze dall’incarico di capogruppo.Perché la #Ditta fa così :chiede l’abiura,ti utilizza e poi ti manda via.Scaricato”. Io aggiungo” dov’è finito il compagno Del Rio? Il TEMPO È GALANTUOMO!”…ma quanta tristezza e squallore umano!

Comunque tutto questo è vergognoso. Molti hanno utilizzato il “TAXI” Renzi per entrare nei posti qualificanti per poi abbandonarlo. Anzi odiarlo. Quanti occhi languidi, lusinghe e convincimenti vari per avere un Segretario renziano alle primarie regionali-provinciali. Tutti spariti! Io c’ero per questo motivo sono diventato renziano.

Un dispiacere umano per la persona e una delusione politica per la scoperta delle scorrettezze, della mancanza di onore…ONORE UNA PAROLA ANTICA MA SEMPRE ATTUALE PER CHI CREDE IN CERTI VALORI!.



PS: IO. Sono orgoglioso di aver fatto politica senza mai chiedere o volere nulla, dicendo sempre quello che pensavo, esternando spesso il mio disprezzo verso chi era pronto a vendersi al migliore offerente. Comunque, nel caso di Del Rio, la pena supera il disprezzo, perché penso che quando la mattina si guarda allo specchio non resista alla tentazione di sputarsi in faccia.

