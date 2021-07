DRAGHI NON VA BENE E’ UN BANCHIERE APPARTIENE AI POTERI FORTI.

Lo scrivono tutti i giorni le vedove inconsolabili di Conte. A governare ci devono andare i venditori di bibite, le commesse dei negozi di orologi, i precari della scuola li nominiamo ministri dell’istruzione, forza cazzolina. Uno che dice di essere riuscito ad abolire la povertà senza l’intervento divino è meglio del mago di Arcella, quello che aveva sconfitto la morte. C’è la vertenza Whirlpool, non c’è problema il bibitaro ha risolto tutto, non solo ha salvato il posto di lavoro ai dipendenti, è riuscito pure a far rientrare dei posti di lavolo dalla Polonia, queste erano le chiacchiere, nella realtà tutti licenziati. Ieri Conte era a pranzo con Grillo, Draghi era a pranzo con Biden, questa è la realtà, Conte col cappello in mano provava a convincere il comico buffone a mollare il potere, uno vale uno, shhheeee e gli asini volano, questa è la setta mia e me la gestisco io, ma ti dimentichi di Roberto Cazzareggio? cazza chi? Cazzareggio. Ok finalmente siamo sulla strada giusta, è stata tutta una cazzareggiata, aspettiamo le prossime elezioni e si tira un tratto di gomma, i bibitari ritorneranno alla stadio, le commesse nei negozi di orologi e Draghi primo ministro.