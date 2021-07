E anche la campagna social è un fallimento. Il 58% degli italiani adesso è contrario.E ADESSO CHI GLIELO DICE HAI FEDEZ!

E anche la campagna social è un fallimento. Il 58% degli italiani adesso è contrario

Come la prenderanno i paladini del ddl Zan? Probabilmente malissimo. I numeri non mentono mai e prima o poi bisogna farci i conti. Secondo un report realizzato in esclusiva per ilGiornale dalla piattaforma Human, la maggioranza degli italiani mal digerisce la legge al vaglio del Senato. Sul web il 58,1% dei post pubblicati su questo argomento ha, infatti, un sentiment negativo.

E adesso chi glielo va a dire a Chiara Ferragni e al marito Fedez, che ai pollicioni alzati verso l’alto tengono tantissimo? Per i due influencer, che si sono spesi in prima persona a favore dell’approvazione del ddl Zan, è sicuramente una doccia ghiacciata, ma quello che ne esce con le ossa rotte è Enrico Letta. Dopo i recenti flop sullo ius soli e sulla reintroduzione della tassa di successione, il segretario piddì ha puntato tutto su un’altra battaglia profondamente divisiva: la legge contro la omotransfobia. E dire che già all’inizio di giugno era circolato un primo report che dava il 60 per cento degli italiani, che navigano in rete, contrario alla legge bavaglio che, se approvata come vorrebbero i dem, rischia di introdurre pesanti restrizioni alla libertà di pensiero.

Nonostante questi numeri (e il successivo altolà del Vaticano) Letta non si è dimostrato mai disponibile a trattare con il resto delle forze in parlamento. È per questo che, con buone probabilità, cadrà nel vuoto l’ennesimo invito di Matteo Salvini a vedersi «prima che il testo arrivi in Aula» in modo da emendare «i punti critici», ovvero gli articoli 1, 4 e 7. «Se Letta non dovesse accettare è stato l’avvertimento del leader del Carroccio – la legge Zan finirebbe male e tutta la responsabilità cadrebbe sulle spalle del Pd».

Dall’analisi fatta dalla piattaforma Human, che nell’ultimo mese ha mappato 21mila post e analizzato 17mila commenti, andando a intercettare il parere di ben 3,2 milioni di utenti su Facebook, Twitter e Instagram, emerge chiaramente come questa polarizzazione abbia spostato il focus della discussione. Le liti all’interno della maggioranza (in particolar modo gli scontri tra Renzi e Letta e tra Salvini e Letta) e i post al veleno con i Ferragnez hanno, infatti, contribuito ad alzare all’inverosimile la temperatura sui social e in parlamento.

Il muro contro muro voluto da Letta rischia ora di scontentare anche quei parlamentari che inizialmente si erano detti favorevoli al ddl Zan. In una intervista al Corriere della Sera la senatrice di Forza Italia Barbara Masini glielo ha detto chiaro e tondo: «Non stiamo giocando la finale degli Europei. Per avere una legge si può accettare anche di togliere qualche bandierina». Lo stesso ha fatto Matteo Renzi invitando i dem a smetterla di «inseguire gli influencer» e a «tornare a far politica». Viste le premesse è difficile che il dibattito tornerà a distendersi.

Va detto che nemmeno la destra ha risparmiato duri colpi agli avversari. Se però da una parte, come emerge dal report di Human, Salvini ha mirato semplicemente a un posizionamento «anti ddl Zan», dall’altra Giorgia Meloni ha allargato a quanti sono a favore della famiglia tradizionale e a preservare l’assetto consolidato della società. Dall’analisi delle conversazioni generate dai post dei due leader spiccano infatti parole chiave come «mamma e papà», «libertà», «famiglia tradizionale» e «uomo e donna». Termini che, invece, spariscono del tutto nei commenti ai post del segretario dem.

E anche la campagna social è un fallimento. Il 58% degli italiani adesso è contrario.

