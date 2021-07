È LEI CHE HA AFFOSSATO LA LEGGE SCALFAROTTO/ZAN DEL 2016. OGGI AVREMMO LA LEGGE DA 5 ANNI. ADESSO FA LA MORALE A ITALIA VIVA..

Per chi vuole saperne di più una breve, ottima, chiara sintesi del nuovo “vangelo”, e delle sue fallacie, la si può leggere nell’opera dello storico delle idee israeliano Yuval Noah Harari: “21 lezioni per il XXI secolo”, precisamente nel paragrafo ”ll supermercato di Elsinore” contenuto nel 20° capitolo (“Senso”) di cui personalmente raccomando vivamente la lettura.

La prima a non essere civile e’ questa invasata che si preoccupa tanto di tutelare determinati diritti senza preoccuparsi dei diritti altrui, fra cui quello per I genitori di decidere come crescere I propri figli. La sensibilizzazione verso le tematiche arcobaleno esiste gia’ nelle scuole, quindi questo e’ semplicemente un tentativo criminale di far passare un’ideologia mistificatrice che deve portare alla confusione e ai dubbi sulla propria identita’ a partire dall’infamzia. Non e’ un progetto libertario, e’ un progetto omologante che ha conseguenze gravi e molto preoccupanti, come si stanno verificando sempre piu’ nei paesi dove leggi simili sono state adottate. Questi personaggi sono criminali e sarebbe anche il caso di finirla di dare tutto questo rilievo mediatico alla questione. Ci sono problemi molto piu’ importanti nella nostra societa’ e a me non risulta che gli omosessuali siano limitati nella loro liberta’ o discriminati: si sposano, lavorano, adottano figli o ne fanno di propri con le pratiche dell’utero in affitto e inseminazione artificiale, cambiano sesso se vogliono (il SSN prevede anche l’intervento gratuito se motivato). Inoltre tutti I media, TV, riviste, pubblicita’, cartoni animati persino, non fanno altro che proporre queste tematiche, per cui che altro bisogna fare in Italia? Il lavaggio del cervello ai bimbi delle materne, elementari, medie per avviarli alle teorie transgender e indurli al cambio sesso, non ho capito??