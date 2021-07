Gilet gialli, no vax e sovranisti: piazze calde contro il green pass di Macron. Intanto Castex annuncia una nuova stretta per gli arrivi da Uk, Spagna e altri paesi europei

DOVE DOVE STA! all’incubo di mostrare un passaporto: se prende un mezzo pubblico non deve mostrare il biglietto? idem per cinema e teatri, musei, e anche se fa la coda dal salumaio.

Se la gente non si vuole vaccinare in virtù di scuse farlocche (ho sentito quella dei microchip disciolti o del fatto cel sangue che si coaugula e altre amenità) e gioca col riconfinamento quale altra soluzione valida ? oggi sono arrivati a 114.000 (fonti Ministero degli Interni). Sono dati ancora fiacchi rispetto alle prime manifestazioni dei Gilets Jaunes, ma la protesta comincia a montare.

Questi ultimi cinque anni stanno diventando un incubo il sabato … e non solo! Ok Cosa sono 114000 persone, sempre le stesse che manifestano perché sono sempre ”contro” tutto, di fronte a 700000 nuovi vaccinati oggi (stessa cifra i giorni precedenti) e milioni di nuove prenotazioni? L’unica cosa che conta è raggiungere un numero importante di persone vaccinate per limitare i danni delle varianti. Allora il pass sanitario non sarà più necessario.

SI: Preferisco la linea Figliuolo e spero che , in base all,’arrivo dei vari tipi di vaccino, si continui così vaccinando il piu’ possibile.

Sono per il green pass con buon senso e con controlli reali.

La Costituzione garantisce il diritto a non essere vaccinati ma nel passato ad es chi lavorava in esercizi pubblici o a contatto col pubblico aveva il libretto sanitario e visite annuali obbligatorie. E doveva superarle per lavorare.

Questo permise ad es di ridurre fino quasi alla sparizione i casi di tbc

"Gilet gialli, no vax e sovranisti". Niente paura, senza i terrapiattisti non ce la possono fare.

