Il tempo è galantuomo, ma la gente ha poca memoria. La P2 nn è morta con Gelli.Nn so’se esiste questa nuova loggia massonica,so’solo che quando è in atto un cambiamento positivo nel paese, accadono fatti molto oscuri.

Non mi meraviglierei che anche con il.governo attuale ,pur di mandarlo a casa,si inventassero altre cialtronerie.

Per due mesi ci hanno fatto ballare “la pizzica”…ne hanno fatto di tutti i colori,non per sapere ma per tramortire al fine di mantenere il potere. Ora però piano piano comincia a districarsi qualcosa: la #mamma di Renzi scagionata dall’accusa di bancarotta fraudolenta perché il fatto non sussiste e #Mancini interrogato dal Copasir dice che tutti sapevano del suo incontro con Renzi, di cui guarda caso però si girava un filmino!Oggi , io dico finalmente, cominciamo ad occuparci anche di altre “faccende”che ci portano a chiederci perché la solerzia della Magistratura nei confronti di Renzi si tramuta in immobilismo quando trattasi di indagare sulla loro oscurità interna. Apprendiamo che #Davigo e’ indagato in merito alla #loggiaUngheria ,per ipotesi di rivelazione di segreto d’ufficio.Ricordiamo che #Amara, ex avvocato Eni,aveva parlato al pm milanese #Storari di un’associazione segreta, denominata #UNGHERIA che condizionava TOGHE ed ALTI BUROCRATI dello STATO.#Storari aveva consegnato i verbali informalmente a #Davigo, verbali che poi a fine 2020 erano finiti in forma anonima a due giornali ed al Consigliere del CSM Di Matteo,che denuncio’ il tutto a Cantone.Chi spedì questi verbali? Per la Procura di Roma sarebbe stata la segretaria di Davigo, Marcella #Contraffatto,indagata per ipotesi di calunnia dal Procuratore Greco, ritenuto insabbiatore nel messaggio anonimo di Di Matteo. Siamo garantisti…ma a quanta #oscurita’, #manovre di immobilismo per insabbiare ..e #marcio si potrebbe pensare? Cosa sono le accuse per Renzi di fronte alla possibile esistenza di una loggia all’interno della Magistratura,condizionante la vita politica del Paese?! Io mi aspetto almeno che si dia inizio alla stessa” pizzica”… ma vedo solo un “adagio lento”! Rammentiamo però: #ILTEMPOEGALANTUOMO!

