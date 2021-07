Non è uno scherzo. Ci sono migliaia di idioti convinti che una raccolta di firme possa riportare un mediocre travet baciato dal fato ad essere di nuovo capo del Governo. Come se fosse una riunione di condominio per cambiare l’amministratore. E noi qui, sempre a portare pazienza e a giustificare l’ignoranza, magari ridendo a crepapelle. La situazione non è seria: è grave.

Sbagliare umanum est ma persistere nell’errore est diabolicum …ebbene,alla dichiarazione fatta da Renzi di voler indire nel 2023 un referendum abrogativo della legge riguardante il reddito di citadinanza c’è’ stata una reazione di contrasto esagerata da parte dei 5* e l’affermazione del vanto morale di avere varato una legge che tanto bene ha fatto al paese !!!..

Praticamente a questi signori pentastellati i dati demoscopici e di accertamento della non riuscita di questa legge emersi da mezzo mondo sul fallimento di questo strumento legislativo, assurdo e scriteriato, che si prefiggeva di “abolire la povertà” …questi dati,dicevo,…gli scivolano addosso senza essere percepiti e valutati per quello che sono e cioè’ uno sperpero di pubblico denaro che ha evidenziato truffe ed appropriazioni indebite da parte dei tanti percipienti di questo sussidio…con l’ausilio incolpevole dei Centri per l’impiego…che non hanno,loro malgrado,potuto funzionare x carenze organizzative colpevoli oltre che di mancanza di lavoro da proporre ai percipienti !!!…

E’ questa la nostra cara Italia gestita da un parlamento costituito per il 33% da questi soggetti che vivono di sogni e che di crescere intellettualmente e valutare i fallimenti non ne sentono affatto il bisogno…

