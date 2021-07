LA VERITA’ SUGLI EMENDAMENTI DI ITALIA VIVA AL DdL ZAN.

Dato che alcuni falsari politici professionali dicono che gli emendamenti proposti da Scalfarotto di Italia Viva renderebbero inutile l’approvazione del DdL Zan, ve li propongo in modo da capire quanto una affermazione del genere sia falsa e possa essere condivisa solo da chi non ha letto i testi.

Il DdL Zan, prima di tutto, che con l’approvazione di questi emendamenti non perderebbe minimamente la forza di maggiore tutela contro le potenziali vittime di atti violenti o discriminatori omofobici e transfobici.

Primo emendamento: cancellare l’art. 1. Assolutamente inutile per la sua ridondanza nelle definizioni la cui precisazione non aggiunge nulla, né la toglie nel caso di cancellazione, alle persone che si intende tutelare.

Secondo emendamento: sostituire le parole “orientamento sessuale e identità di genere” con quelle di “omofobia e transfobia”, che sono i reati che si intende punire e che comprendono tutta la gamma delle persone da tutelare.

Terzo emendamento: cancellare l’art. 4, che affida alla valutazione soggettiva di un giudice se le affermazioni espresse sul tema siano, come dice Zan, tali da “determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.”.

Mai, nel nostro come in altri ordinamenti democratici, è stata data ad un giudice una tale facoltà di sindacato sulle opinioni espresse dai cittadini. Per punire penalmente, con la reclusione, non si parte da un’opinione, ma da un atto criminale posto in essere da persone bene individuate.

Secondo la formulazione ambigua del testo Zan chiunque esprima opinioni differenti o anche contrarie alle convinzioni del mondo LGBTQ+ sull’orientamento sessuale o l’identità di genere, opinioni legittimamente del tutto opinabili per molti, può essere sottoposto a procedimento giudiziario ed essere condannato o assolto secondo l’interpretazione soggettiva di un giudice.

Cancellando questo articolo non cade nessuna tutela contro gli atti criminali da prevenire o reprimere, né si può sostenere ragionevolmente che si incentiverebbero attività ideologiche tese a istigare atti violenti o discriminatori, omofobici e transfobici, che sono già puniti da questa legge con maggiorazioni di pena rispetto ad altre leggi in vigore.

In questo articolo traspare la volontà di sancire per legge l’interpretazione autentica dei concetti di orientamento sessuale e identità di genere, attraverso un provvedimento che, in questo modo, non riguarderebbe solo le tutele contro atti violenti o discriminatori, ma uniformerebbe, assoggettandole ad un unico pensiero, tutte le opinioni in una materia che è ancora oggetto di confronto sociale e anche di conflitto culturale che va accompagnato verso una maturazione.

E’ questa una battaglia culturale e politica da fare, al riparo dalla violenza e dalla discriminazione, non da affidare burocraticamente a una presunta scorciatoia legislativa.

Da ragazzi molti di noi pensavano di poter realizzare il socialismo per decreto legge. Abbiamo imparato che non è così, né in Italia, né nel resto del mondo. Alcuni parvenu hanno pensato che allo stesso modo si potesse decretare la fine della povertà.

Non è così. Neanche per affermare una cultura nuova sull’identità sessuale e di genere sulle quali anche una parte importante del mondo femminista ha manifestato preoccupazione per la negazione, possibile in questo mare di ambiguità e forzature ideologiche, della stessa identità di genere femminile.

Nel quarto emendamento si chiede, semplicemente, di aggiungere la frase “nel rispetto dell’autonomia scolastica”. Un concetto stabilito dalla Costituzione.

Fate la prova del 9 e rileggete il Ddl Zan con queste quattro correzioni e verificate se la legge tutela o meno le persone che vuole difendere.

D’altro canto, da un lato, queste formulazioni riproducono il testo della proposta firmata da Scalfarotto e Zan nella precedente proposta che nessuno ha mai osato definire omotransfobica.

Dall’altro, se non si vuole esasperare la situazione per giustificare l’insuccesso dovuto alle divisioni interne di PD e M5S, che fanno scendere i numeri al Senato sotto la soglia di sicurezza, questi emendamenti dividerebbero il centro – destra, consentendo a una pattuglia consistente di appoggiare la legge oltre che a recuperare il consenso di almeno una trentina di senatori demo e grillini.

Per il resto chi vuole continui a baloccarsi con le menzogne su Renzi. Chi sarebbe il “bomba”?

Ultima notazione, questi emendamenti sono stati annunciati ma non presentati, per consentire una convergenza in commissione senza alzare “bandierine”.

Sull’estrema coerenza e correttezza politica di Italia Viva non c’è altro da aggiungere.