Non capisco come tanti italiani si lascino manipolare da questo diffamatore seriale che sa solo odiare. Troppo rancore,troppa invidia in questo paese.

E!Mi chiedono a cosa sto pensando. Ha! Cosa ha fatto Travaglio per il suo paese ? L’ ha dileggiato, disprezzato, disconosciuto. Voleva portarlo fuori dalla UE. Voleva regalarlo alla Russia e alla Cina. Ha insultato e accusato fino all’inverosimile i suoi uomini migliori. Ha rovinato carriere, famiglie, fatto piangere figli, mogli, madri…..alcuni ne sono anche morti. E ancora la TV ci fa vedere la sua faccia e ci fa ascoltare le sue parole, mentre dovrebbe essere accompagnato ai confini dell’Italia e spedito via con due bei calcioni nel deretano. Meglio starebbe in galera. Invece l’ineffabile Conte gli regala ben due milioni e mezzo di nostri soldi ( era vicino al fallimento ) affinché lui possa continuare nella sua opera di devastazione.

Ma la nostra attenzione e preoccupazione non dovrebbe rivolgersi verso Travaglio, ma verso l’adesione ed amplificazione mediatica sia dei media, sia delle forze politiche. Anche se Travaglio sparisse, avremmo qualche altra figura che lo sostituirebbe. Interroghiamoci invece di come e con quale facilita’ sia possibile intortare una consistente parte della popolazione. O troviamo dei modi per far crescere la consapevolezza e le capacita’ critiche delle persone o non riusciremo mai a scartare personaggi alla Travaglio che solo con le loro uscite riempiono gli spazi dei media ed aumentano gli audience.

PS:Mi chiedo se Marco Travaglio sarà mai in grado di esprimere una critica senza sentirsi in dovere di offendere e dileggiare, attraverso nomignoli ridicoli e un linguaggio al limite del violento. D’altronde lo ha fatto anche questa mattina nel suo editoriale, dove nel commentare la riforma della giustizia della ministra Cartabia parla di “schiforma”, riferendosi alla ministra come “guardiagingilli”.Un tono degno forse dell’asilo, di cui non si sentiva la necessità. E un’enorme mancanza di rispetto verso una rappresentante delle istituzioni, una donna preparata e autorevole, che con la sua competenza è al lavoro per dare un contributo importantissimo al Paese. Al contrario di Travaglio, che forse dovrebbe dedicarsi ad altre più amene attività.

Non capisco come tanti italiani si lascino manipolare da questo diffamatore seriale che sa solo odiare. Troppo rancore,troppa invidia in questo paese. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo