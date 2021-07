PREFERISCO MRIRE IN BATTAGLIA!O Così ha esclamato la senatrice Monica Cirinnà,benemerita autrice della legge sulle unioni civili.

CATTIVI MAESTRI E PESSIMI SCOLARI.

I massimalisti si comportano con la politica come i bambini al ristorante, se li lasci fare ordinano di tutto, ma riescono a mangiarne meno della metà.

Poi crescono e imparano a regolarsi, cosa che non succede agli oltranzisti della politica, che volendo tutto non ottengono niente.

Ci sono bambini con genitori attenti e responsabili, che sanno educarli e non rischiano l’obesità. Altri meno fortunati, che rischiano ogni disturbo alimentare.

Se la senatrice Cirinnà non fosse stata fermata da un “padre” intelligente e concreto, che preferì il compromesso di tagliare la stepchild adoption per ampliare il consenso alla legge sulle Unioni Civili, ora sarebbe ancora in giro per i corridoi del Senato a cercare i numeri, come al botteghino del Lotto.

Oggi è finalmente felice di dimostrare tutta la sua insipienza sfrenata, accompagnandosi coi grillini che votarono contro le Unioni Civili.

Fosse stato per lei decine di migliaia di coppie non si sarebbero sposate, come desideravano da anni, né avrebbero avuto i diritti che hanno oggi.

Alcune di queste coppie, qui in rete, maledicono Renzi felicemente assise nel tinello del loro domicilio coniugale, certificato con tanto di stato di famiglia da una legge voluta da Renzi.

Mi fanno orrore, come qualsiasi altro profittatore del lavoro altrui, “risparmio e comparisco”.

Brutte persone, qualsiasi identità di genere si attribuiscano. Politicamente e socialmente autolesioniste, perché avvalorano la tesi che l’identità di genere, comunque attribuita, è un requisito non sufficiente per dare dignità umana a chi, come loro, non ce l’ha in sé.

E SI PERMETTE DI DIRE PREFERISCO MRIRE IN BATTAGLIA! "politici" quali la cirinna' spargono menzogne da far ingurgitare come fossero dogmi proprio a coloro i quali hanno usufruito della legge sulle unioni civili! E spargono veleno contro Renzi, colui che, solo, ha avuto il coraggio di far approvare la legge!! Bè, vergognatevi tutti, persone squallide, disoneste e accecate dall'orda populistica! per avere una poltrona si vendono al miglior offerente …ma la Cirinnà un esame di coscienza non la fa?

SI PREFERISCO MORIRE IN BATTAGLIA A ESCLAMATO LA CIRRINA! Così ha esclamato la senatrice Monica Cirinnà,benemerita autrice della legge sulle unioni civili.

Si tratta ovviamente e fortunatamente di una eventuale “morte politica”, di una iperbole.

La Senatrice sarebbe già (politicamente) morta se non fosse stata accettata l’abolizione della stepchild adoption, di un compromesso al ribasso, quindi.

Senza il quale le unioni civili e tutti i nuovi diritti sarebbero, probabilmente, ancora un ideale da venire.

Contemporaneamente il segretario PD dichiara che non si tratterà.

Ieri al Senato solo per UN voto (il famoso Ciampolillo, arrivato, come è uso, trafelato all’ultimo istante) la legge non è stata mandata a riposare sulla strada delle buone intenzioni, quella di cui è lastricata la via dell’inferno.

E questo CON VOTO PALESE.

Colpa, si dice, degli assenti.

I numeri ci sono? Letta scommette di sì.

Ora, personalmente della morte in battaglia (politica, insisto) della Senatrice Cirinnà, poco mi importa.

Molto mi importa invece che la legge passi.

Magari monca come fu la legge sulle unioni civili, con un compromesso. Con molti diritti civili riconosciuti, non tutti, forse, ma quasi.

La politica È un compromesso piaccia o meno ai puri di cuore.

Il Governo Draghi È un enorme compromesso nel quale convivono Lega e PD, 5stelle, IV e LEU. Lo fu anche la Costituzione votata da Liberali, Democristiani molto prossimial Vaticano e Comunisti, molto prossimi a Stalin.

PREFERISCO MRIRE IN BATTAGLIA!O Così ha esclamato la senatrice Monica Cirinnà,benemerita autrice della legge sulle unioni civili.

