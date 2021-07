Quado la politica perde iil lume della ragioe, il buon senso, ersegue altri scopi, non il bene comune. CHE QUESTO LO FACCIA UN EX DEMOCRISTIANO ANCHE DOPO UNA NOTA ED UNA RICHIESTA DEL VATICANO, SIGNIFICA CHE C’È, CHI A PERSO LA BUSSOLA.

Questa “mediazione” sta durando un po’ troppo: siamo 26 anni indietro la Spagna (la loro legge è del 1995) e abbiamo 17 anni di ritardo con la Francia (legge Chirac del 2004). La colpa in Italia è sempre degli altri Se non esce una legge nemmeno questa volta faremo una figuraccia enorme con tutto l’occidente. Siamo di fatto l’unico Paese dell’Europa occidente a tollerare ancora la brutta piaga dell’omofobia. NE USCIRANNO MALE SIA M5S CHE IL PD..Gente mi sembra che la ricerca di un compromesso per avere una buona legge di tutela sia il contrario della ricerca della perfezione. Qui sono in gioco due valori costituzionali (libertà degli omessessuali e libertà di opinione) che vanno bilanciati con cautela senza fare leggi che tutelano in modo sbilanciato solo uno dei due valori in gioco. La legge deve fissare parametri più precisi e meno vaghi per limitare l’arbitrio dei giudici. Il “concreto pericolo” previsto dal ddl Zan è un concetto troppo vago…un giudice potrebbe ritenere pericolosa qualsiasi opinione. E ci potrebbero essere disparità di trattamento se per es. un giudice ritiene che una certa opinione costituisce reato e un altro giudice invece ritiene di no. Perciò la Costituzione richiede una legge chiara, precisa e non vaga. Ok! Chiacchiere perse. Il DDL Zan è un totem per la sinistra radicale, un feticcio ideologico. Del merito, a costoro, non interessa nulla. La vicenda delle Unioni civili fa testo.Per loro conta solo la battaglia ideologica, meglio se perdente. Qualsiasi legge frutto di faticosa e doverosa mediazione parlamentare (cioè l’ essenza stessa della democrazia parlamentare) sarà bollata come tradimento. L’estremismo è l’opposto del riformismo.

Quado la politica perde iil lume della ragioe, il buon senso, ersegue altri scopi, non il bene comune. CHE QUESTO LO FACCIA UN EX DEMOCRISTIANO ANCHE DOPO UNA NOTA ED UNA RICHIESTA DEL VATICANO, SIGNIFICA CHE C'È, CHI A PERSO LA BUSSOLA.

