Accendo la tv…e chi ti rivedo?…il #Contepochette che arringa(si fa per dire !)come se lo statuto fosse stato già votato e lui in piena investitura(questo tanto per dire quanto contano gli iscritti per questo diarca!). La pochette veramente manca ma il #blabla è uguale: parole infarcite solo di #populismo,buttate all’aria con una sfrontatezza inaudita come se in questi tre anni ed ultimi mesi non avessimo assistito a nulla.Ha lasciato tutti i problemi aziendali in sospeso,a partire da Ilva,Ponte Morandi,Alitalia, Whirpool…ed oggi osa dire che bisogna stare accanto alla gente che soffre per i licenziamenti in seguito allo sblocco ? Scorretto al quadrato,perche’ in più strumentalizza un problema da lui creato ,essendo l’ Italia l’unico Paese Ue ad aver sospeso i licenziamenti durante la pandemia,e quindi con la zona bianca ,chiaramente il problema andava rimosso…#Saremo,#faremo, #diremo ..nelle piazze,vicino le persone…Io dico ” venghino signori”!! Vediamo come sarà accolto da tutti quelli che sono stati ingannati dalle promesse fatte ! Invito tuttavia a fare un salto di qualità nel ragionamento,cercando di capire che oggi il problema non è la #destra bensì questo #populismo incancrenito che da’ loro linfa e che non permette alla sinistra ,in crisi da diversi anni, di diventare una forza #riformista.Fino a che la sinistra leccherà i piedi a questi imbonitori da strapazzo che mirano solo al potere,non potrà mai pensare di poter battere alle prossime elezioni la destra.#Draghi ha richiesto un incontro con lui che credo avvenga lunedi…chissà ,forse vorrà cercare di decifrare tutto quel blabla.! …E pensate che #Conte vuole dare battaglia sulla GIUSTIZIA #dopo che i suoi hanno votato all’unanimità in commissione e #dopo che lui stesso è caduto proprio sulla giustizia in cui cercò invano i Ciampolillo.Ridicolo!

Tra populismo e la regia del grande fratello.

Io guardato qualche passaggio della diretta dell’avvocato del popolo, la prima cosa che si nota è il look. Abbandonato il suo stile da uomo in pochette adesso si presenta casual camicia bianca senza cravatta , ha abbandonato la tintura al capello ( chissà a chi si è ispirato). La seconda cosa che mi ha colpito è sulla quale il regista di questa diretta a metà strada tra populismo e grande fratello poteva lavorarci meglio, hanno provato a far credere che l’avvocato andasse a braccio ma il poverino più di una volta dava una sbirciatina per la lettura del testo evidentemente non è nemmeno riuscito ad imparare a memoria. Ma le cose che lasciano basito stanno proprio in quel testo, ascoltandolo si resta basiti per la quantità di populismo e di falsità scritte in quel discorso che forse non è nemmeno opera sua. Ha parlato di riforme dei 5s smantellate dal governo Draghi o in procinto di esserlo. Allora qualche domanda me la sono fatta, quali sono queste riforme? Il reddito di Cittadinanza un provvedimento fallimentare forse il decreto dignità che praticamente ha ingessato il mercato del lavoro e fatto fallire proprio il reddito di Cittadinanza. Nel Conte 1 hanno tagliato l’unità di missione sull’edilizia scolastica, tagliato l’unità di missione sul dissesto idrogeologico hanno fatto il decreto sicurezza poi cancellato con il Conte 2 in piena incoerenza. L’unica riforma strutturale che mi viene in mente dei suoi governi è il Family act l’assegno unico universale il congedo parientale, di altro non vi è traccia. Dimenticati i no TAV i no Tap danni nella vertenza ILVA Whirpool Pernigotti ed altre. Quindi di quale riforme smantellate parlate ? Di quella di Bonafede sulla giustizia giustizialista? La verità invece è che questa sceneggiata in diretta dell’avvocato del popolo è una via di mezzo tra un becero populismo e la regia sapiente del grande fratello ha sancito solo una serie di cose. Fine della fesseria ” uno vale uno” finito lo streaming delle riunioni. Finito il movimento antisistema e anticasta oggi si trasforma in partito esattamente come tutti gli altri ma non hanno né il pudore né il coraggio di ammetterlo

