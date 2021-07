Si è vero, ha lavorato per un sola Grande azienda, Leonardo, e solo dal 1° settembre 2019 fino alla nomina di Ministro avvenuta a febbraio scorso. Oltre ad essersi perfezionato alla Normale di Pisa, ha fatto ricerca e insegnato all’ Università del Salento. Dal’ ’88 al ’91 è stato membro dello staff della Società Max Planck di Stoccarda, sotto la direzione di un premio Nobel per la fisica. Quindi nel suo campo non è l’ultimo della ruota. Ciò non giustifica, come ho scritto nel mio commento, che sia un buon Ministro. Per me i requisiti di un Buon Politico, Sindaco, Presidente di Regione, Parlamentare o Ministro, non sono dati dai titoli scolastici, dal curriculum lavorativo.

I fondi per la transizione “verde” sono destinati ad un inizio di riconversione industriale che però porti aumento del PIL e nuova occupazione, quindi non si parla affatto di “decrescita” (felice o infelice) e neppure di “de-industrializzazione”. Qualcuno non lo capisce, informazione e politici non lo spiegano affatto: alla gente rimangono (come sempre) solo gli slogan.

Il discorso è più complesso, le “svolte” gestite dal grande business non sono una finzione, lavorano effettivamente alla transizione green e lo stanno facendo con un colossale dispiegamento di mezzi… sul lungo periodo tutto ciò si concretizzerà ma alle LORO condizioni (che di altruistico e inclusivo non hanno niente, con buona pace di vari teatranti che cercano di sensibilizzare la massa evitando accuratamente di nominare corporations e fondi d’investimento vari). Se l’opinione pubblica non torna protagonista attraverso una politica realmente partecipata (non il misero teatrino degli ultimi decenni) queste forze tenteranno con ogni mezzo di realizzare il tutto socializzando le perdite e privatizzando i profitti, badando a rimaner ben saldi al timone in attesa di combinare il prossimo inevitabile disastro…dato il pressoché totale monopolio della macchina mediatica da parte di colossi come il citato fondo BlackRock, e gli innumerevoli e influenti agganci che vantano nel mondo delle istituzioni, sarà difficile combattere questa necessaria battaglia per l’ambiente ed impedire nel contempo che venga gestita da soggetti che tutelano primariamente interessi privati, principali responsabili dell’inquinamento a livello globale (mentre le colpe si scaricano genericamente sulla vile plebaglia, attraverso operazioni stile Greta)

E .Credete alle fregnacce che dice questa portavoce a cui il FQ dà risalto? Riflettete con la vostra testa! È la CO2 emessa il principale problema dell’effetto serra che si tramuta in innalzamento temperature e stravolgimenti della termodinamiche dell’atmosfera? Si. Se produco per assurdo, energia da fonti fissili (nucleare) emetto CO2? No, ovviamente, avrò caso mai un problema di sicurezza e smaltimento scorie. L’auto elettrica spinta da batterie è una soluzione? Forse sì forse no, sapete perché? Per costruire batterie per sostituire tutte le auto a motore endotermico circolanti, occorrerà accaparrarsi i metalli preziosi che stanno in pochi paesi nel mondo, chi ne ha di più è la Cina, e di cui ce n’è in quantità limitata inoltre, affinché la rete elettrica sia in grado di gestire senza andare in tilt tutte le auto in ricarica ci vorrebbero investimenti mostruosi ed una tecnologia notevole per garantire la stabilità della rete. Se questo fabbisogno deve venire dalle solo rinnovabili, come cianciano alcuni, saremmo certi che non ci sarebbe potenza abbastanza per far funzionare tutto. Se utilizzassimo invece le fuel-cell all’idrogeno non dovremmo dipendere dalla rete elettrica, se non limitatamente, se poi si utilizzano mini centrali nucleari, distribuite sul territorio per produrre l’idrogeno avremmo una distribuzione capillare ed i motori endotermici continuano a funzionare. Mantenere in vita il mercato delle supercar che danno posso fare all’ambiente visto il numero limitato?

Le soluzioni “semplici” comportano stravolgimenti in tutto il mondo che hanno impatti in ogni settore e in ogni ambito lavorativo e di vita. Se invece di straparlare di soluzioni semplici a problemi complessi cominciaste ad aprire gli occhi su come pensate di realizzare in pochi anni ciò che chiedete…allora scoprireste con non sono soluzioni né semplici né indolori soprattutto per i lavoratori.

ORA.Tutti DA GRULLANDIA A PDIOTTINI a consigliare la fuoriuscita del M5S&PD dal Governissimo. Già, e COSA ritenete accadrà? Ricordatevi che ci ritroviamo Draghi per MANCANZA di numeri, non per “divina imposizione”. Questo Governo dovrà necessariamente proseguire, con o senza Mov (e vi lascio immaginare “come”), fino alla scadenza del semestre bianco. Per poi, proseguendo eventuale stallo in Camera e Senato, procedere a nuove elezioni. Ma noto che, oltre a strenui sostenitori No Vax, vi sia una maggioranza di: “No election polls” a sostenere che TUTTI i sondaggi siano manipolati dai poteri forti. E che il M5S, altro che 33%, sia oltre la maggioranza assoluta. Ahimè, se il CSX continuerà a battagliare e proporre leggi così “interessanti” rispetto alla concretezza dell’elettorato attivo, anche tali negazionisti avranno un brutto risveglio tra una manciata di mesi. Ci si vuole porre all’opposizione? Consapevoli che il quadro…sia questo.

Mi raccomando: picconate il governo Draghi! Così ci ritroveremo Meloni e Salvini a governare il paese tra due mesi invece che tra due anni. Allora vedrete che impulso ecologico!!!

Allora ti va bene Salvini Presidente del Consiglio, Meloni agli Interni e casomai Feltri alla Transizione Ecologica! È esattamente quello per cui ha lavorato Grillo manovrando Puppet Conte e Pulcinella Di Maio. Ottimo lavoro!! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo