Davanti a Draghi ritorna il Conte soft. VI RICORDATE FRACCHIA TALE QUALE.

Le intenzioni bellicose sfumano, la riforma Cartabia è indigeribile per buona parte del gruppo M5S, ma il premier concede solo piccole modifiche.

Già me lo figuro Draghi che ascolta in silenzio Conte, abbozzando alla fine un sorrisetto, pensando fra se e se,bhè…… fai pure come vuoi, io comunque tiro dritto!! Cara GRULLANDIA, c’è poco da commentare!! L’unica cosa chiara di questo incontro e’ che l’incapace ( Conte Fracchia ) quando incomincia a parlare e’ logorroico , non finisce più,E non dice un cazzo, figurarsi difronte a Draghi.Sembra “il giorno della marmotta” Conte in piazza che parla ed al solito non dice niente.

I bei tempi di quando stava ore in tv a prendere per il culo il popolo non tornando più ! e non solo…camminava lentamente , facendo notare un rigonfiamento nelle parti intime, PANNOLONE…dopo che Draghi gentilmente gli ha detto” Metteremo la Fiducia all ddl penale.” C’è una famosa commedia di Shakespeare intitolata “Molto rumore per nulla” …Perchè cosa vi aspettavate? Questa volta ha vinto Golia. I miracoli non sono per i grilli. Probabilmente il governo metterà la fiducia sulla riforma della giustizia. Qualsiasi mossa dell’ex pdc è persa in partenza. Anche se tra Conte è Letta, non cè da star sereni, abbiamo di che preoccuparci per il futuro del Paese. Questi cialtroni ci faranno saltare il Pure.

Di Maio ha avvertito Conte che non vuol essere sconfessato sulla riforma Cartabia ! Dopo Grillo è la seconda mediazione che deve subire ! Draghi gli ha fatto capire che i suoi tempi sono improcrastinabili e che ogni piccola modifica fuori dall’accordo nel CdM è responsabilità di chi la propone ! Quindi i margini di manovra sono ridotti al lumicino ( quasi spento ).Ora che farete se Draghi porta avanti la sua politica, uscite dal governo farete la crisi politica si va all’elezioni e ritornerete forse con un 10% ? e poi cosa risponderete a chi vi chiederà perchè abbiamo perso i finanziamenti europei .Rispondete così almeno capiremo cosa circola nelle vs capocce.

PS:Lo spazio di manovra nelle disponibilità di Conte è obiettivamente esiguo.Una volta che gli aggiustamenti (non travolgenti) verranno definiti e Draghi metterà la fiducia, ai 5stelle resterà preclusa ogni iniziativa, paralizzati dal fatto che la rottura col Governo, oltre a segnare la perdita di consenso in buona parte dell’elettorato di riferimento, genererebbe la spaccatura del movimento in due tronconi, uno dei quali (il più consistente) voterebbe in Parlamento comunque a favore della fiducia.In questa fase, nessuna forza politica è in grado di resistere alla mediazione di Draghi. Persino la Meloni, pur dalla posizione privilegiata di opposizione, non può permettersi lo scontro frontale perché gli elettori non perdonerebbero a chiunque un serio incidente sul piano di utilizzo dei fondi europei. Lo ha ben capito anche Salvini.