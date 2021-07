Ddl Zan: Ecco con chi vuole dialogare Renzi. IL TITOLONNE CON VIDEO DEL FALSO QUOTIDIANO

Conte che ha detto ? I 5s assenti ingiustificati che dicono? Renzi ha detto che vota il DDL Zan ma che potrebbero non esserci i numeri, per questo motivo ha fatto un’altra proposta: prendere la proposta Zan originale, non emendata, del 2018.

Ora se l’altra volta a scrutinio palese 5 stelle non si sono presentati vuol dire che oggi parleremmo di una legge affossata ove ci fosse qualche presente Affossata per volontà politica, affossata per volontà di quelli che non si presentano alle votazioni e dicono di tenerci alla legge.

A Conte e ai 5s va raccomandata un po’ di furbizia, tali cose si fanno a scrutinio segreto. Così se la legge non passa è colpa di Renzi che ha voluto dialogare con la destra. Intanto ricordo che le unioni civili sono passate non coi voti dei 5s e nemmeno della cosiddetta sinistra estrema o vera sinistra (vedasi cosa ne dice Zan su questa legge poi). Ma cosa abbiamo fatto di male per meritarci soggetti simili ?

Ddl Zan: Ecco con chi vuole dialogare Renzi.

