A CAUSA DEL DDL ZAN il caro Enrico Letta rischia di andare a sbattere per sempre. Sulla questione, con la sua miope strategia, offre argomenti (e ispira battute acide), ai giornali di destra. Che gli ridono dietro quando dice di non voler discutere con Salvini di eventuali modifiche al disegno di legge contro l’omotransfobia perché – si giustifica – il leader della Lega in Europa va a braccetto col presunto omofobo Orban!

QUALCUNO PRIMA O POI dovrà ricordare a Letta che attualmente, in Italia, sta governando proprio assieme all’odiato Salvini. Stanno insieme, felici e contenti di distribuirsi il potere.

Ma non è tutto, perché oltre al leghista (amico di Orban), alla direzione del nostro Paese ci sta pure quel Beppe Grillo che ha appena fatto “coming out” dichiarando la sua simpatia per il regime cubano (peraltro, accusando gli americani di essere i veri responsabili della miseria che c’è nell’isola). Eppure, nonostante tutto ciò, non risulta che queste dichiarazioni abbiano turbato Enrichetto bello quando ha deciso di trattare coi grillini.… Evidentemente Orban (votato democraticamente), non va bene. Ma il regime cubano (dove non ci sono libere elezioni), è ok.

