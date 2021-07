Conte si barcamena su Cartabia e Cingolani, la pancia del Movimento ribolle

Come era quella modo di dire? Hmm… la montagna ha partorito il canarino? No, non era un canarino… Oh, ora ricordo! Il topolino ha partorito conte!

Come era quella modo di dire? Hmm… la montagna ha partorito il canarino? No, non era un canarino… Oh, ora ricordo! Il topolino ha partorito conte!

MA DA GRULLANDIA SI SENTE DIRE! CONTE HA CONTRASTATO DRAGHI!

Conte è come giano bifronte, per salvarsi il posto. Chissà che due PALLE che si è fatto Draghi a doverlo ascoltare per cortesia. La riforma Cartabia passerà così com’è, cambieranno due virgole e un paio di punti e virgola, contetacchia canterà vittoria e finisce li. Qualche 5dements mugugnerà, ma pensando al lauto stipendio che perderebbe se cadesse il governo e si andasse a votare subito, si farà andare bene tutto. Ah, dimenticavo: è stato un incontro proficuo

Cioè fammi capire: contetacchia ha contrastato Draghi? Vi siete dati un orizzonte al 2050 e pretendete che tutte le riforme draghi le faccia in 5 mesi? ma credete a quello che scrivete?

Riguardo alla pandemia, i contagi ricresceranno di sicuro, ma le ospedalizzazioni saranno minime e non metteranno in crisi il sistema sanitario, e non saranno necessarie nuove chiusure.

Se poi qualche novax finisce in terapia intensiva, pazienza…

Uh, dimenticavo: tutti i ministri 5dements (la ex hostess in primis) hanno votato la riforma Cartabia.