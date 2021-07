Draghi ha un grande vantaggio su Conte e Letta , mentre questi due soggetti sono attaccati alla cadrega assieme ai loro parlamentari ,Draghi non lo è.

Letta fa arrabbiare Draghi.Premier nervoso per il voltafaccia Pd sulla giustizia. E ora il match con Conte. Questi due signori, Letta e Conte ( entrambi nemmeno parlamentari ed entrambi ex P.d.C,falliti, chissà perchè),stanno giocando col fuoco.Alzare ora le bandierine,per far vedere che esistono,rischiano di fare la frittata,molto pericolosa,da scottarsi seriamente,soprattutto perchè stanno in ballo 200 miliardi.La domanda è . sono davvero dei ” leader” ,o capitati in quei posti che ora occupano…per caso ? La seconda ipotesi è molto forte. Letta, Salvini, Meloni, Conte…Non contano nulla di nulla. Se qualcuno si illude che uno di qualsiasi di questi politici possa rivoluzionare la situazione italiana con una situazione debitoria come la nostra, con un economia traballante, una politica devastante, una politica industriale inesistente, uno stato inefficiente a tutti i livelli… Vive nel mondo delle favole. Ma avete già dimenticato i disastri di Conte: primule, sedie a rotelle, mascherine e respiratori falsi, struttura piramidale con 350 specialisti per gestire il recovery ecc…

Dimenticano che Draghi non ha ambizioni politiche, tornare nella sua villa a fare vita tranquilla non gli parrebbe il vero , e magari si divertira’ ad assistere al casino che faranno in parlamento, auguri Italia Cos’è il M5S lo sappiamo, e cos’è Conte anche. Ma vedere il PD pronto a distruggere l’ultima opportunità del paese di risollevarsi dalle secche per non scontentare Conte è deprimente. Letta è terrificante.

Quando si è insediato Draghi, Letta faceva di tutto per accreditare l’idea che il nuovo governo fosse il governo del PD, e tentava di indurre la Lega a rimanervi fuori. ora, per inseguire l’alleanza cop M5S, sta riuscendo nel miracolo di rendere Draghi, un europeista convinto, più vicino alla Lega che al PD.

Non c’è nulla da guadagnare nell’inseguire Conte che fa finta di mostrare i muscoli sulla giustizia: lo fa a beneficio dell’elettorato grillino, ma sa benissimo che la riforma della giustizia deve passare, e deve passare così.

Forse Letta crede che a Palazzo Chigi ci sia ancora l’uomo delle mediazioni che calciava in là il barattolo fino a mettere tutti d’accordo (anche a costo di non decidere mai: vedi alla voce MES), ma Mario Draghi ha un approccio molto diverso.

Caro ‘nipotissimo’ ,tornato da Parigi a sua insaputa, ma il governo Draghi non era il governo del piddì ? Ed i cari giustizialisti travagliati che ora protestano per la riforma Cartabia dove erano quando l’avvocato in Buonafede scarcerava centinaia di mafiosi per il covid ? E lo stesso avvocato in Buonafede dove era quando il 6 Aprile 2020 accadevano i FATTACCI di S.M.Capua Vetere. Ah già, i due avvocati ‘Gianni e Pinotto’ non si erano accorti di nulla o fecero finta di nulla, cosa ancora più grave. Non vi piace questo governo che ora definite di dx , bene c’è una soluzione: sfiduciatelo e #jatevenne , ma non lo farete mai, 15.000 euro al mese ve li sognate, in futuro !

COMUNQUE.Il semestre bianco è vicino! Esiste un DIVIETO di far cadere il governo fino alla scadenza di luglio. Le elezioni anticipate NON si possono fare perchè salterebbe il Recovery. I Paesi che non vogliono fare regali a una classe politica fallimentare ma affamata potrebbero chiedere la sospensione dei finanziamenti in attesa del nuovo assetto politico di governo che ritengono probabilmente ostile alle richieste che condizionano il prestito. La destra ancorchè affamata e in preda a una forte salivazione si rende conto che la “torta” rischia di svanire e non può bruciare Draghi che è la garanzia per i soldi. Draghi NON può dimettersi prima del semestre bianco ma la Cartabia si! Deve solo scegliere il giorno adatto. Nessuna delle riforme in elaborazione, per il finanziamento, sono compatibili con le richieste dell’UE. Necessaria una maggioranza diversa che potrebbe nascere solo da traumatici eventi durante il semestre bianco. Nessuno vuole le elezioni anticipate dopo la riforma del numero dei parlamentari. Draghi deve uscire da Palazzo Chigi per divenire candidabile al Quirinale. La pandemia,2600 miliardi di debiti, un Paese in macerie da ricostruire con giustizia ed equità, da sanare dalla criminalità organizzata ed economica , per sopravvivere deve liberarsi della zavorra culturale e politica della sua passata e recente storia.E QUELLA CITATA NEL POST E LA ZAVORRA ITALIANA.

Draghi ha un grande vantaggio su Conte e Letta , mentre questi due soggetti sono attaccati alla cadrega assieme ai loro parlamentari ,Draghi non lo è. ultima modifica: da

