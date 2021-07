 LA FINE CHE FANNO LE MENZOGNE POPULISTE.

VI ANTICIPO! Chi parla di effetto Covid almeno ha notato che dal grafico non risulta nessun sostanziale effetto? Dia un’occhiata all’andamento da 2019-04 a gennaio 2020. Il grafico si sarebbe potuto fermare fino a gennaio 2020 (cioè prima del Covid) e l’analisi su quota100 continuerebbe ad essere valida.

La linea verticale rossa che al centro segna la differenza tra il periodo in cui NON vigeva Quota 100 (a sinistra della linea) e quello in cui invece, a furor di populismo, fu introdotta (a destra della linea).