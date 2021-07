L’automotive licenzia ancora. “20-30% aziende componentistica non sopravviverà”

Dopo Gkn e Gianetti l’annuncio di Timken, 106 licenziamenti nel bresciano. Incentivi e formazione nel piano del Governo

Il mondo cambia. Non è un problema generato ne’ da Draghi, né da Conte, né da Salvini. Noi ne pagheremo le conseguenze perché non abbiamo mai investito nella scuola e nella formazione tecnologica, non perché non difendiamo gli operai.

Ho un amico in Lussemburgo nella gestione del personale di una muiltinazionale della componentistica auto, ogni volta che gli parlo in questi ultimi mesi lo trovo da qualche parte del mondo a chiudere aziende.