Me ne frego.La destra nazionalista che antepone al bene della nazione la libertà d’infettare

Il primo segnale che qualcosa stava cambiando nel profondo della destra radicale risale non per niente al 2016: l’anno della Brexit e dell’ascesa di Donald Trump, che in Italia è stato anzitutto l’anno del referendum costituzionale voluto da Matteo Renzi. Il segnale della svolta, indimenticabile, è stato per me il manifesto di Forza Nuova che invitava a votare No con lo slogan: «Ferma la deriva autoritaria». Se persino i fascisti vedono ovunque svolte autoritarie, e non per rallegrarsene, è evidente che qualcosa non quadra. Come minimo, occorre aggiornare rapidamente mappe e vocabolari della politica.

Quel manifesto mi è tornato in mente assistendo alle acrobazie dialettiche di tanti esponenti della Lega e di Fratelli d’Italia, a cominciare da Matteo Salvini, per giustificare il fatto di non essersi ancora vaccinati. Per non parlare dell’ultima grottesca e pericolosa gara di fregnacce sulla minore urgenza di vaccinarsi per chi ha meno di quarant’anni, una tesi lanciata due giorni fa da Francesco Lollobrigida, che non è un virologo ma il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, immediatamente fatta propria, per non essere da meno, dal leader leghista. Ma forse ancora più significativa è la polemica contro il green pass e qualunque altro tentativo di introdurre ragionevoli misure di sicurezza per consentire a ciascuno il massimo della libertà compatibile con la salute di tutti. Tutte misure contestate da destra in nome di un’assai peculiare battaglia anti-autoritaria.

Se le classiche categorie della politica avessero ancora una qualche attinenza alla realtà attuale, sarebbe ragionevole attendersi questo genere di posizioni ultra-libertarie, per non dire anarco-individualiste, da partiti liberali e liberisti, dai più irriducibili sostenitori della libertà dell’individuo in contrapposizione a qualsiasi pretesa dello stato, della politica e dell’apparato pubblico, in materia di libertà economica o libertà civili.

Per lo stesso motivo, sarebbe stato ragionevole attendersi dai partiti della destra nazionalista una posizione diametralmente opposta, fondata sul principio secondo cui prima dei diritti dell’individuo viene l’autorità dello stato, e il bene della comunità nazionale prevale sempre sui diritti dei singoli.