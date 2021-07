L’incontro a Palazzo Chigi riapre il dialogo. L’avvocato: “D’accordo a velocizzare i processi, ma bisogna scongiurare l’impunità”. Varie ipotesi allo studio. M5S propone di portare a tre anni la durata dell’appello. Renzi firma i referendum

Draghi il via libera lo dava anche prima dell’incontro…e concordo con mozart….ho fiducia in Draghi e la Cartabia che le piccole varianti per dare la scusa del voto a Conte non stravolgano l’impianto mettendo il centrodestra contro il muro. Non credo che Draghi accetti ricatti e trovo sbagliato e ambiguo nonchè ipocrita l’atteggiamento del PD nel minimizzare i passi grillini…se vogliono mandare all’aria il governo…il loro spazio di manovra deve essere circoscritto….e non avere spalle coperte da chi rappresenta la sinistra e i magistrati ideologizzati

La riforma della giustizia ,risulta necessaria per il PNRN perche’ richiesta dall’Europa e perche’ la ministra Cartabia e’ una eccellenza professionale in campo giuridico e non un dj qualunque come il precedente ministro.Ma di “giuristi” in italia ve ne sono di più numerosi che di C.T. della nazionale di Calcio. Il compito dei cittadini è quello di comportarsi correttamente all’interno dell’ordinamento giuridico definito dal Parlamento e gestito dalla Magistratura. IL resto sono chiacchiere inutili.

Giustizia, tregua tra Draghi e Conte. Cartabia lavora per cercare l’intesa ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo