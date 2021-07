GREEN PASS .Leggo i commenti e,sono scoraggiato, mi rendo conto di quanto sia dilagante certa idiozia da parte di qualcuno (peraltro i soliti noti).

“Nel nostro locale il green pass è già obbligatorio. I No-Vax ci massacrano ma non ci fermiamo” La scelta di Andrea e Mirko, giovani proprietari del ristorante e stabilimento balneare La Rotta di Agrigento “Siamo per la libertà assoluta, ma non possiamo rischiare per lo stupido di turno. C’è gente che non capisce di essere ancora in piena emergenza sanitaria”

“Non capisco come tutti gli altri ristoratori e albergatori che hanno subito un danno enorme non facciano lo stesso, col rischio di nuove chiusure e nuove perdite. Il settore dovrebbe appoggiare un progetto in questo senso del governo”: limpido, chiaro, semplice.

Incomprensibile per l’italiano medio tipico: il fesso che si crede furbo.Io in quel locale ci andarei solo perchè i no vax ci fanno le recensioni negative e quindi non ci andranno…. un locale… no-vax-free….. un sogno! Comunque, questo dimostra ancora una volta che ogni imposizione genera una forza uguale e contraria.

Ilaria Capua: “Chi non si vaccina, risarcisca gli ospedali. Solo loro ne avranno bisogno” La virologa ai dubbiosi: “Stanno creando i presupposti per un altro inverno di chiusure e di ambulanze a sirene spiegate”

Tutti quelli che criticano quanto dice la prof. Capua ( peraltro esulando dal merito in molti casi ) sono da questa ben descritti : la categoria di coloro che da sempre criticano tutto con saccenza da bar ma non contribuiscono a nulla , nè sarebbero in grado di farlo. Quella della Capua non e un esempio classico del bizantinismo che ormai assedia la cultura corrente in Italia.E un ripiego per non aplicare la semplice e pratica (obbligo di vaccino) SI GENTE .Invece di adottare la soluzione più semplice e pratica (obbligo di vaccino pena misure restrittive sui luoghi di lavoro e nell’accesso agli ambienti aperti al pubblico) ci si inventa prescrizioni irrealizzabili, o, quanto meno, estremamente onerose per le pubbliche amministrazioni chiamate ad attuarle. Ci si rende conto di che macchina infernale metterebbe in piedi quanto proposto dalla professoressa Capua in termini di accertamento dei presupposti della richiesta risarcitoria, delle (ovviamente) dedotte cause di giustificazione, e poi ricorsi di primo, di secondo e di ennesimo grado? Non ci lamentiamo se le norme vengono snobate e le sentenze arrivano in ritardo.

CERTO TOCCARE QUESTI NO VAX NEL PORTAFOGLIO SAREBBE BELISSIMO E RISOLUTUVO PER FARLI VACINARE E DARCI PIU SUCUREZZA E LIBERTA! Evidentemente a questi che non si vaccinano per scelta piace tantissimo il lockdown. I masochisti esistono ma non mi danno fastidio. Però, Il giorno che, spero di no, venissi contagiato da uno che ha deciso di non vaccinarsi, è superfluo raccontarvi quello che farò quando sarò guarito. W la democrazia che, purtoppo, ha lasciato il posto alla idiocrazia.

GREEN PASS .Leggo i commenti e,sono scoraggiato, mi rendo conto di quanto sia dilagante certa idiozia da parte di qualcuno (peraltro i soliti noti). ultima modifica: da

