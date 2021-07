Matteo Renzi, “se tiri giù Conte ti faranno a pezzi”. Retroscena nel libro, la videochiamata di Franceschini

Mi ribolle il sangue a leggere queste parole, ma come può una persona perbene farsele scivolare addosso? Sono più di 30 anni che assistiamo alle grandi manovre di chi muove i fili della nostra vita, della nostra democrazia, ma non hanno capito che gli ideali ci salveranno, perché sono più forti di tutti i loro intrighi! C’è un retroscena clamoroso nel libro di Matteo Renzi, “Controcorrente”, appena uscito per i caratteri di Piemme, e riguarda gli istanti precedenti alla crisi del governo di Giuseppe Conte da lui provocata con le dimissioni della sua squadra di governo, con in testa Teresa Bellanova. Sapute le intenzioni di Renzi, Dario Franceschini volle fargli una videochiamata, guardandolo fisso negli occhi e dicendogli: “Ho un messaggio personale, Matteo”. E Franceschini andò subito al sodo: “Non sai che cosa ti stanno preparando contro, ti massacreranno anche sul personale, ti aggrediranno a tutti i livelli, non solo sui social”.

Renzi racconta di avergli risposto così: “Grazie, Dario. Ti credo. Ma che cosa possono armi ancora? Mi hanno arrestato la mamma, il babbo, preso in ostaggio la famiglia, attaccato con le voci più immonde, mi hanno mandato avvisi di garanzia, mi hanno mandato avvisi di garanzia, mi hanno dipinto come l’amico dei poteri orti, io che venivo dalle esperienze dei boy scout, mi hanno caratterizzato come un uomo della finanza, io che sono un semplice ragazzo di provincia. Che cosa possono are più di questo? Possono dire che da chierichetto rubavo le offerte in chiesa? Nel caso sappi che non è vero”. Ma Franceschini non si fece una risata, e continuò così: “Matteo, stai sottovalutando quanto male possano farti ancora. Ti distruggeranno sotto il profilo psicologico, faranno saltare i tuoi parlamentari, ti aggrediranno sul piano personale. Te lo voglio dire non per farti cambiare idea, perché idea non la cambi. Te lo dico perché mi dispiace.

Ahò! È una bomba perché stanno parlando due parlamentari, ma non si vede e non si sente nulla. Non dico una inchiesta del Parlamento, ma non dovrebbero partire indagini dei giornalisti, dei magistrati, dei servizi, che sorvegliano mezzo mondo facendo il pelo e il contropelo dopo aver contato anche i peli pubici? E che è? È sconsolante che si debbano indignare inutilmente i cittadini, mentre chi può far qualcosa fischietta guardando da un'altra parte o fissa le stelle e i camin che fumano. Aveva ragione il pulcino Calimero: "È un'ingiustizia, però!". Mi si gela il sangue! Franceschini la faccia e il culo (scusate) della vecchia D.c.! Una minaccia! Un parlamentare! Avrebbe dovuto raccontarlo ad un magistrato per avviare subito indagini in tutte le direzioni! Qui si tocca con mano la minaccia alla Democrazia! Di solito anzi sicuramente quello che da questi avvertimenti è quello che è il vero traditore. Non ci sono parole solo parolacce. VIVA ITALIA VIVA FORZA MATTEO RENZI PREMIER CACCIAMO IL RANCORE DAI NOSTRI CUORI. E PENSATE CHE TALI PERSONAGGI SONO PROPOSTI COME PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA svegliamoci! Svegliatevi! gente.

