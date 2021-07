Reddito di cittadinanza, abrogarlo o migliorarlo? La battaglia è cominciata

Ma.Conte: ‘Giù le mani dal reddito di cittadinanza. A Draghi chiedo posizione chiara. Renzi? Potere e ricchi contratti rendono insensibili’

Il leader in pectore del M5s interviene con un post su Fb dopo giorni di attacchi alla misura anti-povertà, un dibattito che definisce “inquinato”. Il riferimento a Salvini, Renzi e all’ultima uscita di Meloni: “Non fa onore alla nostra democrazia che forze politiche possano perdere la bussola del rispetto per le difficoltà dei cittadini”. Poi la promessa: “Abbiamo scelto di stare dalla parte di chi non ha voce”

CONTE! PROPONI D’unire il reddito di cittadinanza all’obbligo di fare lavori socialmente utili per i comuni (ripulire le strade, Giardini pubblici, spiagge, ecc. ecc) per 8 ore al giorno e vedrai che non fa più domanda quasi nessuno per il RdC. E avrai dato voce a chi non a voce. Magari sarebbe la cosa giusta… Ma i 5 stelle per tenere gli elettori, devono mantenere il rdc,…. Altrimenti a chi usufruisce del reddito toccherebbe lavorare.. Un altra cosa ma il rdc al terzo rifiuto del lavoro veniva tolto cosi dicevano gli statisti dei 5s.

“Abbiamo scelto di stare dalla parte di chi non ha voce”CONTE UN BEL VAFFA TI HA GIA SEPELLITO, gente come quella citata da Conte(ex fascisti,parafascisti e gender della politica) dall’alto delle loro professioni( oppure mi sbaglio e magari non hanno mai avuto una professione)concionano sulla pelle dei poveri cristi che magari li votano pure( a causa della loro ignoranza) e si mostrano al pubblico con la tipica strafottenza di un prepotente qualsiasi,forti,ognuno,della loro attuale situazione economica privilegiata,dimenticando che;chi troppo in alto va cade sovente PRECIPITEVOLISSIMEVOLMENTE.