RENZI. Con il mio amico Roberto Giachetti a firmare il referendum radicale per una #GiustiziaGiusta nel nome di Enzo Tortora e di tutte le vittime della malagiustizia.

Con il mio amico Roberto Giachetti a firmare il referendum radicale per una #GiustiziaGiusta nel nome di Enzo Tortora e di tutte le vittime della malagiustizia.

IO LO GIA FATTO DA DIVERSI GIORNI! E VOI? Ma francamente è veramente scorretto il titolo CHE IL FALSO QUOTIDIANO TITOLA ” vota i referendum della Lega ” per suggerire la svolta a destra dell’ odioso soggetto. I referendum anzitutto sono anche dei radicali, e sono semplicemente un’opportunità in più per far decidere ai cittadini del proprio destino. Si firma per promuoverli, poi sarà la maggioranza degli elettori a decidere sul merito, non mi sembrano un’ iniziativa da fascisti illiberali. E’ il vero uno vale uno, o no? Ma mi chiedo per questi CIARLATANI DI GRULLANDIA cosa è la giustizia giusta? Non voglio apparire giustizialista e confesso che sapere che qualcuno , chiunque possa essere ,debba passare anni rinchiuso in pochi metri quadrati mi mette tristezza grande. Ma secondo me il primo angolo di lettura dovrebbe essere la ricerca della giustizia giusta per chi subisce il dolo di qualsiasi natura. Il secondo angolo di lettura il rispetto della dignità di chi il dolo lo ha causato, quindi luoghi di detenzione degni di una persona e dedicati al recupero umano e sociale del detenuto. Terzo dotare gli organi giudicanti di strutture organici e mezzi per essere messo nelle condizioni di amministrare una giustizia giusta. Ma la condanna va eseguita e la pena espiata. Oramai impunità ha raggiunto livelli che mettono in pericolo la democrazia e l’ordine sociale. Tutto il resto che si ci può inventare serve ai furbi danarosi a far fessa la legge.

GRULLANDIA i referendum sulla giustizia sono un chiaro tentativo di «cambiare in meglio» il nostro Paese, rendendolo finalmente un Paese un po’ più civile e funzionante. Oppure la giustizia in Italia (con le sue lungaggini, l’irresponsabilità dei suoi atti, e i suoi legami con la politica), va bene così?

RENZI. Con il mio amico Roberto Giachetti a firmare il referendum radicale per una #GiustiziaGiusta nel nome di Enzo Tortora e di tutte le vittime della malagiustizia. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo