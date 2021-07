Toga scatenata:Nicola Gratteri, il pm incontinente che vuole cancellare i diritti della difesa

Resta da domandarsi se sia appropriato, da parte di un procuratore della Repubblica, dichiarare che, semmai la riforma fosse approvata, gli appelli e i ricorsi che potranno essere interposti avrebbero l’unico scopo (non l’effetto, questa volta: lo scopo) di «dare più lavoro ed ingolfare maggiormente la macchina della giustizia»: cosicché l’attribuzione di un diritto (il desueto diritto di difesa) dovrebbe trovare motivo di ripensamento e revoca perché lo Stato non ha abbastanza risorse per sbrigarne il trattamento.

Forse non è esattamente appropriato. Resta da domandarsi, ancora, se si segnali per continenza la dichiarazione con cui un funzionario di giustizia, in faccia a una Commissione parlamentare, lamenta che il governo della Repubblica sta apprestando un sistema in cui «ancor di più conviene delinquere». Forse è un po’ incontinente.

Non serve domandarsi nulla, invece, a proposito delle preoccupazioni del dottore Gratteri per «i sette maxi processi contro la ‘ndrangheta che si stanno celebrando nel distretto di Catanzaro», i quali, spiega, «saranno dichiarati tutti improcedibili in appello».

Lì parla di roba domestica, e si capisce. Sono perlopiù i processi inaugurati secondo il protocollo costituzionale delle conferenze stampa a margine dei rastrellamenti di centinaia di persone, liberate a pacchi dopo che un giudice verificava che non bisognava arrestarle e della cui sorte non vale la pena di occuparsi perché, come Nicola Gratteri spiegava alla giornalista di Otto e mezzo, quella che gli augurava in bocca al lupo, un po’ di galera ingiusta è dopotutto fisiologica e in ogni caso magari non bisognava proprio schiaffarli dentro ma chissà che indagando indagando vien fuori che qualcosa avevano fatto.

È legittimo che la Commissione abbia ritenuto di “audire” questo signore, per quanto egli si sia lasciato andare all’inaudito di quelle dichiarazioni. Ma a questo punto non è provocatorio osservare che il giro delle audizioni sarebbe più affidabile se includesse almeno qualche nome tra quelli dei cittadini che il dottor Gratteri ha arrestato senza che ci fossero le condizioni per farlo.

E che forse avrebbero qualche titolo per “ingolfare” la giustizia pretendendo di non essere sacrificati in nome della “rivoluzione” che smonta e rimonta il Paese come un giocattolo. Sentire anche loro, una volta: così, per completezza di quadro.