GRULLI&PDOTI:la guerra è stata dichiarata da voi quando avete accettato senza ribellarvi le decisioni dei vostri capi che ,dopo essere stati offesi dai grilloidi, si sono distesi ai loro piedi dimenticando i pugni e i calci presi.Ora,la storia ci insegna che un popolo assalito risponde per difendersi e ne ha tutto il diritto. Nonti permettere di dire ” la smettete “! La metteremo quando e se lo farete voi! ULTIMA ORA: LA PROF. DEL PARKING DI FIANO E’ LA NIPOTE DI MUBARAK?

Hanno fatto una sarabanda infinita sull’incontro di Renzi con lo 007 Mancini al parcheggio di Fiano, ipotizzando chissà quali complotti contro il governo. Tutti a chiedere conto di cosa si fossero detti, con grande dispendio di mezzi televisivi pubblici da parte di quel pataccaro di Ranucci, con interrogazioni parlamentari della sinistra più cialtrona, con richieste di audizioni al Copasir.

In rete disquisizioni finto legalitarie sul ruolo pubblico o privato di un senatore che incontra “segretamente”, in luogo pubblico e a favore di telecamere di sicurezza, un agente dei servizi. Ci deve dire di cosa ha parlato! pretendono le pulci con la tosse.

Poi Mancini, nei giorni scorsi, viene ascoltato dal Copasir e dichiara che di quell’incontro erano informati sia il capo dei Servizi Vecchione, della cordata Conte, sia lo stesso PdC, che – anzi – l’aveva suggerito a Mancini per avere l’accordo di Renzi sulla nomina dello 007 alla vice direzione dei Servizi, che Conte desiderava fare. Renzi gli dice di no. Altro che complotto, gli chiedevano la raccomandazione. Nessuno lo smentisce.

Peraltro Mancini riferisce di avere fatto lo stesso giro di incontri, per lo stesso motivo, con tutti i principali partiti. Proprio quelli che protestavano. Nessuno lo smentisce. Ipocriti.

Essendo un signore, ma anche di spirito, quando i giornalisti gli chiedono l’oggetto dell’incontro Renzi li manda tutti per “babbi”. Assonante con babbei.

Abbiamo riso per anni sulla storiella di Ruby nipote di Mubarak. Ma buona parte di quelli che hanno riso allora si sono bevuti le balle di Report oggi, in tre puntate con replica, strascico sui giornali e post in rete. Come dire che se Casalino e Ranucci ora dicessero che la professoressa perdigiorno che filmò l’incontro è la solita nipote di Mubarak, ci crederebbero unitariamente da destra a sinistra. Maggioranza Ruby, basta che Renzi ci resti fregato.

E ridono come ebeti, scuotendo la stessa testina granitica di un legaiolo etilista al bar di Ponte di Legno, perché – secondo loro – il “bomba” sarebbe lui.

Basta. Ora tutti al cinema Conte. Danno “Il ritorno della mummia”, tratto da una storia vera!

