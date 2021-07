Vaccini:Renzi,obbligo per prof e medici e Green pass diffuso.La penso all’opposto di Salvini e Meloni.

“In questo momento il primo tema e il più preoccupante per i cittadini c’è quello dei vaccini e Green pass. Io ho una posizione diametralmente opposta a quella di Matteo Salvini e Giorgia Meloni: io sono per l’obbligatorietà dei vaccini per scuola e sanità e sono per l’utilizzo spinto del Green pass”. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se c’è un asse fra lui e il segretario della Lega, Salvini. L’ha detto a Roma, davanti al gazebo per la raccolta firme per i referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali.

Walter Ricciardi: “Green pass per andare al lavoro. Brava Confindustria” Per il consigliere di Speranza il certificato oggi “è l’unica strada per contenere il virus”Bene, così ai no vax gli passano un po’ di fisime.

