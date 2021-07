Confindustria: Dalla Cgil a Orlando e Salvini tutti contro la proposta del green pass obbligatorio per entrare nei luoghi di lavoro.

L’idea, lanciata dal direttore generale Francesca Mariotti mentre il governo si appresta a rendere obbligatorio il certificato verde per accedere ai luoghi aperti al pubblico, mette in inedita sintonia il ministro del Lavoro, il presidente della Camera Fico, il leader della Lega, i sindacati e Coldiretti. Tutti ritengono inaccettabile la richiesta degli industriali.

L’alternativa al no al green pass è la chiusura. Come e l’alternativa a non voler rinnovare la patente con la relativa visita oculistica è quella di andare a piedi. ultima modifica: da

