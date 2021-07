La corporazione si ribella, ma adesso c’è Draghi.La riforma della giustizia è fondamentale per il Pnrr. Se non ce la fa lui, dubito altri potranno.

Mi dovete spiegare cosa potrebbe fare la “corporazione” per fermare le riforme, anche se non ci fosse Draghi: anche se la magistratura protesta, chi impedisce al potere politico di fare lo stesso le riforme? all’epoca di Berlusconi la magistratura protestava un giorno sì e uno pure, ma le riforme furono fatte lo stesso. Forse è ora di smetterla di usare la magistratura come alibi: Si spieghi piuttosto perché, se queste riforme sono così essenziali, non le abbia fatte il PD quando governava.Semplicemente perchè molte battaglie politiche combattute dal PD sono state possibili con il supporto di certa magistratura, come provano le cene con amici politici nelle quali venivano decise le nomine dei PG e tutta la schifezza emersa con lo scandalo Palamara.

E ORA !La corporzione si ribella.Gratteri e Raho sono due ottimi indagatori , e come il terzo potere della repubblica devono fare il loro lavoro indipendente , ma nel momento ,come in questo caso, si lanciano in politica non sono più indipendenti .

La magistratura deve semplicemente applicare le leggi fatte dalla politica senza guardare in faccia nessuno, Gratteri e Raho , partigiani, non hanno chiesto più qualità per ottemperare alle nuove disposizioni della politica hanno semplicemente criticato il governo e questo non va bene vuol dire che la magistratura è malata grave.

Ma la legge proposta è stata già oggetto di mediazione tra la ministra Cartabia e i rappresentanti di tutti i partiti, compresi i 5 Stelle. Una volta fatta la sintesi tra le posizioni la legge è stata portata in Consiglio dei Ministri e da lì approvata da tutti i ministri compresi i 5 Stelle … Conte ha bisogno di visibilità tra gli attivisti e gli elettori dei 5 Stelle e quindi sta montando questa cagnara … P.S. Vedo che nessuno ha cognizione della riforma, se ne parla solo per sentito dire …

Forse GRULLI vi sfugge

a che la legge proposta è stata già oggetto di mediazione tra la ministra Cartabia e i rappresentanti di tutti i partiti, compresi i 5 Stelle. Una volta fatta la sintesi tra le posizioni la legge è stata portata in Consiglio dei Ministri e da lì approvata da tutti i ministri compresi i 5 Stelle …Certo , dare a Gratteri e a De Raho dei Corporativi che si ribellano. Ma la cecità del PD non conosce limiti e cmq queste scelte si pagano,in senso elettorale.

Ora qualcuno però dovrebbe spiegare come mai la proposta di riforma è stata concordata da tutti i partiti dopo un lungo processo di “mediazione” ed è stata approvata dal Consiglio dei Ministri all’unanimità (compresi i ministri 5S, il cui partito di appartenenza ora grida allo scandalo).

Personalmente ho la sensazione che la corporazione si sarebbe opposta in ogni caso, anche se la riforma fosse andata nella direzione di aumentare le risorse invece di tagliare i tempi senza cambiare nulla nell’organizzazione.

Il vero problema è il potere che negli anni la magistratura si è presa a discapito della politica e che in nessun caso vuole mollare.

GRULLI! ammesso anche che il problema principale siano le risorse, ma in tre anni di governi Conte quante risorse sono state rese disponibili?

C’è un sito che si chiama “errorigiudiziari” che consiglio caldamente di consultare perché ci sono numeri da far accapponare la pelle tra persone che hanno subito ingiusta detenzione e persone che sono state condannate e successivamente assolte; il tutto con spese per indennizzi (pagate dal contribuente) dell’ordine di alcune decine di milioni di euro l’anno. Stranamente, di questo non ho sentito alcun accenno da Gratteri e Cafiero, come non ho sentito nulla sul fatto che i magistrati italiani sono tra i meglio retribuiti d’europa. Nel 2015 il governo Renzi provò ad intervenire sulle ferie dei magistrati (che ne hanno un mese e mezzo!) cercando di recuperare qualche giorno alla produttività: quel che è successo dopo è storia nota .

PS:La domanda è : tra tutti i malanni che ci sono nella Giustizia,quella degli stessi magistrati non c’è ? Mi riferisco soprattuto ai tanti Pm che spesso vanno a caccia di farfalle, con una buona parte dei processi che finisce nel nulla? Se trovo un banchino firmo i referendum,perchè non è possibile che non rispondono a nessuno,anche dei loro buchi che provocano a volontà. Al secondo buco,dovrebbe scattare il cartellino giallo,al terzo quello rosso,a parte poi i casi di altri tipi di responsabilità.Ho già scritto quello che penso su Gratteri,il cui pensiero in materia, mi pare quantomeno conservatore e di parte,appunto corporativo ( anche,diciamolo, di basso livello).

La vera domanda che tutti,dico tutti, dovrebbe essere : come riuscire a fare i processi in tempi decenti, non arroccarsi sull’allungamento dei tempi,che significa solo appoggiarsi ad cosa negativa alias ” patologica” ?

La corporazione si ribella, ma adesso c’è Draghi ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo