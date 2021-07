La domanda tragica è . ma che mostro è costui ?

“Normale girare con la pistola se hai il porto d’armi, qualcuno si scuserà”

Salvini sull’assessore leghista Adriatici, responsabile di omicidio a Voghera: “Lasciamo indagare, era legittima difesa”

E di sicuro non voi legaioli, che non avete mai chiesto scusa in vita vostra nonostante i tanti disastri e le tante ruberie in cui siete stati coinvolti….Difesa personale con colpo partito accidentalmente?

Ma questo signore,più che SIGNORE direi sciacallo, ha le rotelle a posto non sa che chi cammina con un arma di solito e propenso ad usarla pensa due che si scontrano con la macchina in un momento di concitazione chi gli impedisce di usarla? Negli stati uniti il 4 luglio ci sono stati 150 morti per arma da fuoco questo scemo vorrebbe portarci a questo.Questi vogliono far credere che è normale andare al bar con la pistola e il colpo pronto. Alla fine ci tocca auguragli di stare sempre in salute. E questo assessore legaiolo se gli viene un raffredore è inizia a starnutire in pubblico può fare una str@ge, per quanto io sia totalmente contraria alla presenza di clandestini in italia, quest’ultimo pure con diversi fogli di espulsione, non si può girare con una pistola perchè è più facile usarla che non usarla una volta presa in mano. Mi spiace ma Salvini non avrebbe dovuto parlare per niente ed aspettare il lavoro della magistratura.

Mi sta venendo il voltastomaco a sentire certe cose? Due parole su due sono contraddittorie ( a parte il pensiero truce che sta sotto),dal non è Far West ,a tutti possono portare armi a giro per la città,perchè ha il ” porto d’armi”.Da sedicente cattolico col rosario in tasta e visite ai tanti Fatima a giro, a dire che se uno ti dà un pugno puoi rispondere con la pistola senza problema ( specie se è straniero,perdipiù immigrato africano ) ,A difesa personale,sic,a colpo scappato per caso.Da dire già che è stata ” leggittima difesa” ( quindi la cosa è così) a dire che ci deve pensare la magistratura ad appurare le cose. Se fosse stato il contrario,avrebbe detto le stesse cose ? Questo è un evidente caso di razzismo puro.

La domanda tragica è . ma che mostro è costui ?

La domanda tragica è . ma che mostro è costui ? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo