«Mi sono vaccinato ma»Sul green pass ci mancava solo il populismo sindacale di Landini

Se Landini avesse accusato la Confindustria di parlare di green pass per non parlare di misure di sicurezza da osservare in azienda, se avesse condizionato il suo assenso al rispetto o all’ampliamento di quelle norme, se avesse ricordato le responsabilità degli industriali nella diffusione del contagio ai tempi della prima ondata, in particolare nel Nord del paese, ci sarebbe stato da discutere. Invece ha detto: «In questo anno di pandemia i lavoratori sono sempre andati in fabbrica in sicurezza. Rispettando i protocolli e le norme di distanziamento. Non sono le aziende che devono stabilire chi entra e chi esce». Il che è ovvio, e infatti sarà semmai il governo a stabilirlo. C’è bisogno di dirlo?

Il leader di un grande sindacato ha una responsabilità verso i lavoratori e una responsabilità verso il paese. Schierandosi così aspramente contro ogni ipotesi di utilizzo del green pass sui luoghi di lavoro, evidentemente, Landini non rende un buon servizio né agli uni né all’altro. Non rende un buon servizio a lavoratori più fragili, che per ragioni di salute non possono vaccinarsi, ma neanche agli altri: sia perché nessun vaccino offre il cento per cento di protezione, sia perché le nuove varianti si sono già dimostrate capaci di eluderne almeno parzialmente le difese. Ma soprattutto, assumendo questa posizione, e con questo tono, il leader della Cgil rende un pessimo servizio al paese, rafforzando le posizioni dei populisti no e ni vax in un momento in cui il prevalere di simili farneticazioni può provocare un danno incommensurabile tanto alla pubblica salute quanto all’economia, tanto ai lavoratori quanto agli imprenditori.

Dopo avere assistito al grottesco spettacolo della gara a saltare la fila, quando i vaccini erano un bene scarso, da parte delle più diverse categorie professionali (giornalisti compresi), assistiamo ora con il green pass allo spettacolo contrario: è certamente necessario, ma sempre per gli altri.

Una simile presa di posizione da parte della Cgil, nei giorni in cui la magistratura si solleva contro la riforma Cartabia, ci ricorda amaramente quanto corporativismo della società e populismo della politica siano intrecciati, e abbiano solide radici, ben al di là delle fortune di movimenti o partiti di volta in volta capaci di assumerne, pro tempore, la rappresentanza.