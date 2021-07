Scusali, Berlinguer.Il compromesso influencer e quel comune sentire adolescenziale di Fedez e Letta

C’è stato un attimo che il Pd mi è sembrato niente: è stato quando mi hanno detto che si faceva dettare la linea dal marito della Ferragni. Poi no, sono andato a controllare gli orari dei post, ed era arrivato prima Enrico Letta, e il marito della Ferragni l’aveva ricalcato, che è un dettaglio che non so se dica più del declino delle élite o del declino del marito della Ferragni.

Tutto è cominciato da Claudio Borghi, che non so bene chi sia ma so bene che bisogna parlarne con disprezzo. Tuttavia fatico ad attenermi a questo comandamento, giacché qualche settimana fa il Borghi ha compilato un tweet in cui elogiava il mio libro, e ciò me lo fa sembrare un gigante del pensiero e dell’azione (che è la descrizione che Togliatti diede in morte di Stalin, spero che al Borghi faccia piacere stare a Stalin come io sto a Togliatti).