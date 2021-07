Se votassi a Roma, la mia scelta sarebbe Calenda

Per il Pd sembra che anni all’opposizione non abbiano dato alcun frutto, né fatto maturare qualche buona e nuova idea. A dire e fare sempre le stesse cose di prim

Calenda è quel che ci vuole nella politica italiana di oggi, perché incarna la buona antipolitica, quella di cui ha bisogno il paese, non quella fatta di immagini e di posizionamenti, ma che cerca di andare alla sostanza dei problemi con il metodo e la spregiudicatezza che occorrono per affrontare il degrado. Solo il PD poteva non convergere da subito su Calenda per non scontentare i grillini che lo detestano.Son romano e voterò convintamente per Calenda.

PERCIO CARI ROMANI! Attenzione a non darvi la zappa sui piedi un’altra volta….dovete uscire da questo degrado.Calenda mi sembra l’unico che sa quello che dice. Comunque spesso mi chiedo come mai i romani non si uniscano in una class action contro il Comune per chiedere come minimo il 30% di quello versato visto che le strade, specialmente in periferia, non vengono spazzate e pulite da erbacce da cinque anni. Il servizio è stato pagato ma non prestato…Calenda rappresenta un polo liberaldemocratico di tipo moderno che ovviamente nulla ha da spartire con la Lega e con Fratelli D’Italia , ma invero nulla ha da spartire neanche con la sinistra perchè va bene l’efficienza e la meritocrazia ma solo se coniugate con la solidarietà e la giustiizia sociale , su queste due ultime ma non secondarie istanze sociali di fatto Calenda puo dire tanto. .

Se votassi a Roma, la mia scelta sarebbe Calenda ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo