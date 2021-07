Coronavirus, il pugno duro di Draghi contro i no-vax: “Gli appelli a non vaccinarsi sono inviti a morire”

Italia, dal 6 agosto green pass esteso.

Per #Draghi una misura necessaria.

«La variante #Delta del virus è minacciosa, altri Paesi europei sono più avanti di noi nei contagi ma abbiamo imparato che senza reagire subito, quello che vediamo succedere in Francia o Spagna dobbiamo prevedere si ripeta in Italia, in assenza di provvedimenti. Un uso esteso del #greenpass non è un atto di arbitrio ma una condizione per le aperture». «L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi, qualcuno muore».

#Covid19 #nevalelapena Italia Viva

Certificazioni verdi Covid-19 (Green PaItass)

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)

2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dal 6 agosto prossimo:

-Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso

-Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi

-Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

-Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

-Sagre e fiere, convegni e congressi;

-Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

-Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

-Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

-Concorsi pubblici.

Coronavirus, il pugno duro di Draghi contro i no-vax: “Gli appelli a non vaccinarsi sono inviti a morire”

ITALIA – “Gli appelli a non vaccinarsi sono inviti a morire, oppure a far morire: non ti vaccini, contagi, muori, o fai contagiare e fai morire. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto, di nuovo“ Non usa mezzi termini il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenuto nella serata di ieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare le misure previste nel nuovo Decreto contro l’emergenza Covid. Il Premier ha ribadito l’importanza della campagna di vaccinazione a tappeto sull’intero territorio nazionale, criticando aspramente tutti quegli atteggiamenti di contrasto nei confronti della somministrazione del farmaco anti Coronavirus. Per Draghi, sottoporsi al vaccino rimane l’unica strada per riuscire a superare l’emergenza pandemica ancora in corso, anche alla luce della ripresa dei contagi che si sta registrando in Italia, così come nel resto d’Europa. Soltanto nella giornata di ieri, in base all’ultimo bollettino rilasciato dal Ministero della Salute, nel nostro Paese si sono registrati oltre 5mila nuovi positivi. Numeri più che raddoppiati rispetto a soli tre giorni prima. Durante il punto stampa, il Premier si è anche soffermato sull’introduzione del Green Pass obbligatorio per diverse attività e il cambiamento dei parametri per la determinazione delle fasce di rischio. A suo avviso, la mancata integrazione del certificato verde e il “no” alla rimodulazione avrebbe portato al ritorno di alcune Regioni in zona gialla. Tra queste, anche la Sicilia dove il trend dei positivi è tornato a essere in crescita.

E Matteo Salvini che ha la coda di paglia, dice “stupito” dalle parole di Draghi. Retroscena Lega: situazione precipitata in serata

Nella Lega si passa dalla “soddisfazione” allo “stupore”. Il lunghissimo pomeriggio su green pass e vaccini parte con le discrezioni delle 17. Fonti vicine a Matteo Salvini fanno filtrare parole distensive nei confronti del premier Mario Draghi: “Soddisfatti per alcune nostre richieste accolte: nessun divieto per i viaggi su treni, aerei e autobus, nessun obbligo per lavoratori, giovani e studenti, rinvio a settembre di eventuali restrizioni”. “In Cdm – fanno sapere – i ministri della Lega chiederanno (come chiesto dalle Regioni) di tenere al 20% il tetto delle Terapie Intensive (che oggi sono occupate in media al 2%) per il cambio di fascia, l’esclusione dei ristoranti e dei bar dall’obbligo di utilizzo del lasciapassare, la riapertura immediata (anche col Pass) delle discoteche e la gratuità dei tamponi per chiunque sia sprovvisto del Pass. Salvare vite e posti di lavoro allo stesso tempo, senza multe e costrizioni, è il nostro obiettivo”.

Poi qualcosa va storto, nel confronto con gli altri partiti la Lega si scopre isolata. Passa il Green pass praticamente per ogni attività, il tetto per la zona gialla è al 10% (certo, sempre meglio che al 5%, come chiedevano il ministro della Salute Roberto Speranza e gli esperti del Cts), e anche su scuola e trasporti la stretta sembra solo rinviata di una settimana, forse per non far esplodere la situazione e far decantare le tensioni. A spiazzare Salvini sono però le parole insolitamente dure, aspre, definitive del premier. “Chi invita a non vaccinarsi invita a morire”, afferma Draghi. Un messaggio indiretto al leghista, che negli ultimi giorni aveva ribadito il no alla vaccinazione per gli under 40 e che da sempre si è detto contro l’obbligo vaccinale. “L’obiettivo di tutti, mio come di Draghi, è salvare vite, proteggere gli italiani, la loro salute, il loro lavoro, la loro libertà – è la replica ufficiale del segretario del Carroccio -. Fondamentale mettere in sicurezza gli anziani, i nostri genitori e i nostri nonni, senza penalizzare, rinchiudere o multare i figli e i nipoti. Comunità scientifiche e governi, come quelli di Germania e Gran Bretagna, che invitano alla prudenza sui vaccini per i minorenni, invitano forse a morire? Per fortuna no. Anche oggi in Italia, come nei giorni passati, il numero di ricoverati in Terapia Intensiva è sotto controllo, 158 (col 98% dei letti vuoti) a fronte dei 385 di un mese fa. Bene, avanti così. Gli italiani, come sempre, si stanno dimostrando un grande popolo, e per loro come per me il principio guida è uno: la Libertà”. Questo, poco prima delle 21.

Ma è un’ora dopo, verso le 22, che emergono i veri “sentimenti” della Lega. “C’è sorpresa dopo le parole di Mario Draghi – sono le parole che rimbalzano tra Roma e via Bellerio -, anche perché oggi pomeriggio c’era stata una lunga e cordiale telefonata tra Matteo Salvini e il Presidente del Consiglio. Il leader della Lega aveva garantito massimo sostegno alle riforme – a partire da Giustizia e Fisco – e aveva ribadito alcune osservazioni costruttive a proposito di green pass e piano vaccinale”. Osservazioni che evidentemente non hanno convinto Draghi.

Coronavirus, il pugno duro di Draghi contro i no-vax: “Gli appelli a non vaccinarsi sono inviti a morire” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo